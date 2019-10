Un an après la sortie de «Mon pays c'est l'amour», l'équipe de Johnny Hallyday dévoile le premier titre du futur disque de la star. Cet album-concept sobrement intitulé «Johnny» propose d'écouter différemment de grandes chansons du Taulier. Pour commencer, c'est le single «Diego, libre dans sa tête» qui a été choisi. Un grand tube de Johnny Hallyday emprunté au répertoire de Michel Berger depuis un concert donné à Bercy en 1990.

Pour cette version, on entend la voix du rockeur lors de son concert au Stade de France de 1998. Concernant le disque, qui sortira le 25 octobre, on pourra écouter: «Vivre pour le meilleur», «Non rien de rien», «Quelque chose de Tennessee», «M’arrêter là», «Le chanteur abandonné», «Diego libre dans sa tête», «Marie», «Requiem pour un fou», «Sur ma vie», «Que je t’aime», «Sang pour sang» et «L’Envie».

La partie symphonique a été enregistrée à Londres avec 70 musiciens du London Symphony Orchestra au Air Studio et 42 choristes de l’ensemble London Voices.

