«La période et la tournée Divide (du nom du troisième album, ndlr) ont changé ma vie de bien des façons, mais maintenant c’est fini, il est temps de sortir et de voir du pays», a écrit Ed Sheeran. «J’ai travaillé un peu sans arrêt depuis 2017, donc je vais prendre un moment de repos pour voyager, écrire et lire», poursuit le musicien de 28 ans, ajoutant qu’il se tiendrait éloigné des réseaux sociaux.

«On se reverra quand on se reverra»

«À ma famille et mes amis, on se reverra quand on se reverra, et à mes fans, merci d’être toujours extraordinaires, je promets de revenir avec de la musique quand ce sera le bon moment et que j’aurai vécu un peu plus pour avoir quelque chose à raconter», a conclu Ed Sheeran, affichant les lettres BRB (pour «Be Right Back»,« bientôt de retour» en français) en guise de photo de profil.

L’avant-veille, l’artiste avait publié la dernière vidéo de son projet de collaborations, pour le morceau «Put It All On Me», où il apparaît avec son épouse.

