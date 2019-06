Un cube de béton et Eddy de Pretto enfermé à l'intérieur en tenue orange, tel un prisonnier, c'est tout ce qui constitue la vidéo de «Random», dévoilée en janvier 2019. Du moins au début. Car après vingt-cinq secondes apparaît alors un effet visuel d'une efficacité redoutable: le chanteur porte un masque de lui-même. Travaillé numériquement le visage est retourné, lissé, les yeux disparaissent.

D'autres soi

Le travail du réalisateur Thibaut Grevet et de l'agence Frenzy traduisent les mensonges et les masques qu'évoque Eddy de Pretto dans ses paroles: «Souvent je mens pour faire croire à mon dedans / Qu'il vit démesurément et qu'il peut même plaire à plein temps». Le cube gris symbolise la société de paraître et d'illusion et Eddy cherche à s'en échapper en s'inventant d'autres soi.

Après l'album «Cure», l'un de nos coups de cœur de l'année 2018 et dont est aussi issu le single «Random», le natif de Créteil est retourné en studio au printemps en vue d'un 2e disque. On espère en découvrir des extraits dans son show qui mêle chanson française à la Brel et hip-hop. Rendez-vous le jeudi 11 juillet au Montreux Jazz Lab. (Le Matin)