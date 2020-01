Les anciens membres de Nirvana, Dave Grohl, Krist Novoselic et Pat Smear, se réuniront pour un événement avant les Grammy Awards, au gala Heaven Is Rock and Roll, à Los Angeles, samedi 4 janvier. On retrouvera aussi à l'affiche Beck, Marilyn Manson, St Vincent, L7, Cheap Trick ainsi que la fille de Dave Grohl, Violet. Les bénéfices générés par le concert iront à une œuvre de charité visant à «soutenir les individus en proie à de rudes épreuves telles que la maladie, l'hospitalisation, le confinement ou la crise».

Six ans après le Hall of Fame

Dave Grohl, Krist Novoselic et Pat Smear s'étaient déjà retrouvés en 2014 pour l'introduction de Nirvana au Rock and Roll Hall of Fame. St Vincent faisait, ce soir-là, partie de ceux qui avaient remplacé feu Kurt Cobain, pour la chanson «Lithium».

