Ils sont huit à se présenter les premiers sur l'affiche 2020 de Festi'neuch: The National, Véronique Sanson, Vald, Philippe Katerine, Niska, Christophe Maé, Polo & Pan et Gaël Faye. Les billets sont dès à présent disponibles, à des tarifs préférentiels dont il est possible de profiter jusqu’au 31 mars.

On attendait de les revoir en Suisse romande depuis 2014: les Américains de The National, référence de l'indie rock, joueront le jeudi 11 juin au Neuchâtel Openair. Le même soir, Véronique Sanson, est de retour sur scène après un cancer des amygdales. On a hâte d'entendre «Chanson sur ma drôle de vie», «Besoin de personne» et «Vancouver», madame.

On se fait plaisir avec l'un de nos titres préférés de The National, «Conversation 16», sorti en 2011.

Un Goncourt à Neuchâtel

Le rappeur Vald, dont l'album «Ce monde est cruel» cartonne, sera présent le vendredi 12 juin. Toujours le vendredi, on retrouvera l'inénarrable Philippe Katerine et l'electro de Polo & Pan.

Après les millions de vues en ligne, la scène: Niska viendra rapper le samedi 13 juin. À ses côtés, le très talentueux Goncourt des lycéens Gaël Faye en exclusivité suisse. Enfin, Christophe Maé saura faire chanter en chœur le public du Chapiteau le dimanche 14 juin.

Infos pratiques et billetterie: www.festineuch.ch

lematin.ch