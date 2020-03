En 2020, Festi'Neuch fête ses 20 ans. Voilà qui est facile à retenir. Maintenant, le public n'a plus qu'à venir. Pour cela, l'open air neuchâtelois a concocté un programme musical varié et basé sur le partage, additionné de deux projets spéciaux. Cet anniversaire est aussi l'occasion pour le festival d'introduire la vaisselle réutilisable sur son site mais aussi d'abandonner la distribution d'échantillons publicitaires.

En décembre dernier, huit noms avaient déjà été annoncés: The National, Véronique Sanson, Vald, Philippe Katerine, Polo & Pan, Niska, Gaël Faye et Christophe Maé. Ce n'était qu'un (alléchant) avant-goût de ce qui rythmera les Jeunes-Rives du 11 au 14 juin.

Le jeudi 11 juin, un groupe de pop-rock britannique mythique des années 2000 s'ajoute en tête d'affiche: Stereophonics. À ses côtés, la Grecque Marina Satti, star dans son pays, et son ensemble polyphonique de quatre femmes, Fonés. Mais aussi les rockeurs de Bandit Bandit et les Neuchâtelois de Dean Alamo ,qui mélangent musique électronique et indie rock.

Le vendredi 12 juin, Tryo célébrera à Festi'Neuch ses 25 ans de carrière avec un nouvel album. Présente aussi, l'incroyable performeuse Aloïse Sauvage et le septet Technobrass, à mi-chemin entre brass-band et techno. Et encore: Lala & ce, Schade, L'Éclair et Muthoni Drummer Queen.

Justice en exclu

C'est une exclusivité suisse qui montera sur scène le samedi 13 juin: Justice, en DJ set. qui avait donné en 2007 sur la petite scène son tout premier concert en Suisse! Juste avant, le colosse du hip-hop Action Bronson. Le même soir, Vladimir Cauchemar, Aaron, The Animen et Badnaiy, coup de cœur du festival. Quelques curiosités aussi: Pongo, fer de lance de la scène kuduro et le trio de femmes post-punk Automatic.

Enfin, le dimanche est placé, selon les dires des organisateurs, sous «le signe de la détente» avec un tarif spécial pour les familles. À écouter: le sage Oxmo Puccino, Les Négresses vertes célébrant leur 1er album, «Mlah», et les six voix de San Salvador. À ne pas manquer non plus, Simon Gerber et Sophie Noir Trio, L'Impératrice et Les petits chanteurs à la gueule de bois, qui présenteront leur nouveau spectacle.

Projets spéciaux

Pour fêter ses 20 ans, Festi'Neuch a mis en place deux projets spéciaux. Le premier, le samedi, sera composé de créatures virevoltant au-dessus du public: les Plasticiens volants. Le second, le dimanche à 16h, est maousse: 180 enfants et 60 musiciens du conservatoire de Neuchâtel formeront La grande chorale afin de faire redécouvrir des titres des artistes ayant foulé les scènes du festival.

La billetterie est d'ores et déjà ouverte sur le site Internet de Festi'Neuch et dans les points de vente Starticket. Le premier palier tarifaire est appliqué jusqu'au 31 mars.

Laurent Flückiger

PROGRAMME COMPLET

Jeudi 11 juin: The National, Stereophonics, Véronique Sanson, Marina Satti & Fonés, Bandit Bandit, Dean Alamo

Vendredi 12 juin: Vald, Tryo, Philippe Katerine, Polo & Pan, Muthoni, Drummer Queen, Aloïse Sauvage, Lala & ce, L'Éclair, TechnoBrass, Schade

Samedi 13 juin: Justice (DJ set), Niska, Axtion Bronson, AaRON, Gaël Faye, Vladimir Cauchemar, Pongo, Automatic Badnaiy ,The Animen

Dimanche 14 juin: Christophe Maé, Oxmo Puccino, Les Négresses vertes, L'Impératrice, Les petits chanteurs à la gueule de bois, San Salvador, Simon Gerber & Sophie Noir Trio