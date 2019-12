L'information avait fuité, et c'est désormais officiel: Francis Cabrel sera présent au Paléo l'été prochain.

Sur son site internet, l'interprète de «La Corrida» avait ainsi indiqué la date de son concert à Nyon le 23 juillet 2019. Puis c'était au tour de Daniel Rossellat, fondateur du festival, de relayer l'information sur Instagram.

«Oui, on aura le plaisir d’accueillir Francis Cabrel l’été prochain, on ne peut plus le nier», indique une porte-parole du Paléo au journal «La Côte».

Pour rappel, Francis Cabrel s'était déjà produit sur la Grande scène du festival en 2009 et en 2016.

J.Z