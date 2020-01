James Blunt a encore du mal à croire que son morceau «You're Beautiful» soit aussi populaire alors que selon lui, il s'agit d'une chanson sur un homme qui harcèle son ex. Le chanteur a connu le succès grâce à ce titre, qui s'est imposé au sommet des classements du monde entier. Le titre apparaît sur son album de 2004, «Back to Beldam», et est sorti en single en 2005 propulsant le chanteur au premier plan.

L'artiste, auteur des paroles, ne comprend pourtant pas pourquoi on le considère aujourd'hui comme un standard de la musique romantique. «C'est un morceau considéré comme romantique alors qu'il est un peu glauque. C'est à propos d'un gars (moi) qui est défoncé et qui suit la petite-amie de quelqu'un d'autre dans le métro. Tout le monde se dit un jour: «Et si j'avais dit quelque chose?»», a-t-il confié avant de préciser comment il a composé ce tube.

«Je l'ai écrite en deux minutes»

«Un jour, j'étais dans le métro à Londres et j'ai vu une ex avec son nouveau chéri. Nos regards se sont croisés mais on a juste continué à marcher. Je suis rentré chez moi et j'ai écrit «You're Beautiful» en deux minutes», a-t-il expliqué au« Guardian».

Si la popularité de la chanson a également généré une réaction négative de certaines personnes, James Blunt reste fier de ce titre. «Je n'avais aucune idée qu'il ferait un tel carton et ça m'a fait peur au début. Je pensais juste que je serais un musicien qui allait sortir de la musique. La chanson est devenue tellement présente que ça a commencé à irriter des gens, mais j'en suis fier et j'adore mon travail», a-t-il conclu.

Cover Media