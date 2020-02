Jason Momoa s'est transformé en Ozzy Osbourne pour l'aider à promouvoir la sortie de son nouvel album, «Ordinary Man», sorti le vendredi 21 février. Dans une vidéo apparue au cours du week-end, la star d'«Aquaman» se prend pour la légende du metal sur la chanson «Scary Little Green Men», extraite du disque.

Le clip de 60 secondes commence sur l'image d'un personnage mystérieux encapuché qui s'approche d'un microphone. Lorsque les paroles commencent, l'acteur révèle son visage et se met à chanter en play-back sur le titre. Secouant ses cheveux, les yeux maquillés de noir et portant de nombreuses bagues sombres aux doigts, Jason Momoa fait bien plus qu'illusion.

Le metal lui inspire ses rôles

Le comédie né à Hawaï est un grand fan de metal. Il avait déjà déclaré en interview qu'il s’inspirait de groupes tels que Tool, Metallica et Black Sabbath pour créer ses rôles au cinéma.

«Je bâtis souvent mes personnages en me basant sur des chansons de heavy metal, avait expliqué Jason Momoa à «Metal Hammer» en 2018. Conan (le Barbare) était très Pantera, alors qu'Aquaman a été construit principalement autour de «Kill'em All», de Metallica, et la chanson «Ticks and Leeches», de Tool. Il y a beaucoup de Black Sabbath là-dedans aussi.»

