C'est l'un des artistes contemporains les plus en vue du moment qui pose son nom sur la nouvelle affiche du Montreux Jazz Festival: JR. Le Parisien de 36 ans est notamment connu pour ses collages monumentaux dans les villes du monde entier. En 2019, il a emballé la pyramide du Louvre de Paris d’un grand collage en anamorphose.

«Noir et blanc, illusion, trompe-l’œil: on retrouve ces éléments dans l’œuvre à la fois sobre et percutante créée pour le Festival au moyen de ses médiums de prédilection, la photo et le papier. L’affiche de l’édition est mise en abyme, transpercée non sans malice par un personnage qui fait écho à la curiosité des spectateurs», décrit Montreux dans un communiqué. Ce procédé, que JR intitule «Paper Portraits», est mis en œuvre depuis 3 éditions à l’occasion de la cérémonie de remise des Oscars du cinéma.

Deux projets à Images Vevey

JR a participé à deux éditions successives de la biennale Images à Vevey. En 2010, il recouvrait plusieurs façades de la ville avec le projet «Unframed». En 2012, il déployait «Inside Out» et invitait les visiteurs à se faire tirer le portrait dans des cabines photographiques, puis à les coller dans l’espace public veveysan, qui devint ainsi support d’expression.

JR a également collaboré avec des musiciens, comme Arcade Fire pour qui il a réalisé la pochette de l'album «Everything Now» en 2016. Il a confié la même année à Woodkid et Nils Frahm la bande originale de son documentaire sur Ellis Island.

La 54e édition du Montreux Jazz Festival se tiendra du 3 au 18 juillet 2020. Le programme sera dévoilé le 26 mars prochain.

L. F.