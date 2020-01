Les fans de Lady Gaga sont partagés entre bonheur et énervement. Depuis le 21 janvier dernier, le nouveau single de la chanteuse de 33 ans, «Stupid Love», a fuité dans son intégralité sur Internet. Une chanson qui rappelle beaucoup sa période «Born This Way». Un grand plaisir pour ses admirateurs qui attendaient ce moment depuis la sortie de son dernier album «Joanne», en 2016.

Cependant, cette situation ne ravi pas la totalité de ses fans. En effet, le titre aurait du sortir le 7 février prochain. Les ventes et le nombre de streams vont être moins importants. De plus, ce mercredi matin, Fun Radio (en France) a surfé sur l'engouement en diffusant «en avant-première» le morceau. «Attention les amis, j'ai un cadeau pour vous» a prévenu Bruno Guillon à l'antenne avant d'en dire plus sur les dessous de cette exclusivité: «Là, c'est directement du producteur au consommateur. Normalement, on devait vous le passer vendredi mais je l'ai déjà, donc je ne résiste pas.»

«On a voulu faire plaisir aux fans»

Un geste inacceptable selon les «Little Monsters». Bruno Guillon a, quant à lui, assumé sa position: «On a voulu faire plaisir aux fans de Lady Gaga, on a récupéré le titre. On est encore en 2020, dès que la Corée du Nord envahit la France et qu'on devra faire un report direct de tout ce qu'on veut faire à une dictature, on le fera. Pour l'instant, on est encore sur des radios qu'on appelle libres depuis 1981.»

