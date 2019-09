Le célèbre groupe de heavy metal Metallica a annoncé avoir repoussé une tournée en Australie et en Nouvelle-Zelande après que son chanteur, James Hetfield, est entré en cure de désintoxication.

«Comme la plupart d'entre vous le savez sûrement, notre frère James a des problèmes d'addiction depuis des années. Malheureusement, il a fallu qu'il re-suive un traitement pour se rétablir», ont écrit ses comparses Lars Ulrich, Kirk Hammett et Robert Trujillo dans une série de tweets vendredi.

«Nous sommes vraiment désolés pour le désagrément, surtout pour nos fans les plus loyaux qui voyagent aussi loin pour nos shows», ont-ils ajouté, sans préciser à quelle date la tournée, qui devait avoir lieu en octobre, est repoussée. Les places achetées seront remboursées, ont-ils expliqué.

Metallica, formé en 1981 à Los Angeles, est l'un des groupes de metal les plus célèbres au monde, fort de dizaines de millions d'albums vendus et d'une notoriété mondiale qui a traversé les générations. James Hetfield, 56 ans, est le chanteur et co-fondateur du groupe. (afp/nxp)