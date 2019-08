«Chercher de l'aide n'est pas un aveu de faiblesse ! C'est un démarche courageuse et positive», affirme l’association Stopsuicide ( https://www.stopsuicide.ch/site/content/trouver-de-laide ), dont la mission est de parler, faire parler, informer, sensibiliser et augmenter les possibilités de prévention. N'hésitez pas à téléphoner, notamment aux structures suivantes : «La Main Tendue» (composer le 143), la «Ligne d'aide pour jeunes» (composer le 147), «Malatavie Ligne Ados» (HUG - Children Action), 022 372 42 42.

À sa mort, Keith Flint avait 9 millions de dollars (8,8 millions de francs) de dettes en impôts et engagements en tous genres. C'est ce que révèle le tabloïd britannique The Sun, qui se base sur des chiffres officiels du bureau des successions.

Le chanteur et leader du groupe The Prodigy disposait ainsi d'une fortune de 14 millions de dollars à son décès, à l'âge de 49 ans, en mars dernier. Cette fortune a été réduite de plus de moitié afin de régler les dettes du défunt.

Parmi les causes de l'endettement de Keith Flint, une entreprise de bars dont il était propriétaire, De Bohun Inns Limited. Cette dernière avait accusé de dettes de plus d'un demi-million de dollars. Cependant, la star gagnait toujours beaucoup d'argent grâce à son travail avec The Prodigy, percevant près de deux millions au cours des deux dernières années, grâce à des tournées pleines de succès et des ventes record.

Keith Flint a été retrouvé mort le 4 mars, à son domicile près de Dunmow (Angleterre). Son ami Liam Howlett avait alors déclaré dans un post Instagram que son le chanteur «s'était suicidé». Ce qu'un médecin légiste avait ensuite, confirmé, déterminant que la star avait avalé un cocktail de drogues et d'alcool, puis s'était pendu. Quelques jours avant sa mort, la star avait mis en vente sa propriété d'une valeur de 1,8 million de dollars.