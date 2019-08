Impossible de détailler ici chacun des 50 spectacles proposés cette année par le Festival de La Bâtie. Mais on portera une attention particulière à la pièce «Tous des oiseaux», signée du génial Wajdi Mouawad, spécialiste du rebondissement en tout genre, qui assurera l’ouverture de la manifestation. Une histoire d’amour sur fond de conflits de notre époque, d’une durée de 4h, et joué en français, anglais, hébreux et arabe. Autre performance de longue haleine, celle proposée par «Moi-même je me suis déçu», une pièce de 9 heures(!) retraçant les entretiens téléphoniques, dans les années 50, entre le critique Paul Léautaud et l’écrivain Robert Mallet, l’une des voix de l’ORTF. Côté danse, on se réjouit de découvrir le parcours préparé par la genevoise Cindy van Acker avec «Shadowpieces 0-IV»: 5 courtes pièces, interprétées par différents danseurs, et disséminées sur le chemin qui va de la Salle des Eaux-Vives à la Place Sturm, futur Pavillon de la danse. Quant aux fans de Philip Glass, outre «Einstein on the Beach», ils se rabattront sur son opéra de chambre d’après Kafka, «In the Penal Colony», avec les musiciens de l’incontournable Ensemble Contrechamps . Enfin, pour les Vaudois, le théâtre de Vidy se fait partenaire de l’événement et proposera la pièce musicale «Narcisse et Echo», de l’iconoclaste hongrois David Marton. Programme complet et billetterie sur le site

Depuis plus de 40 ans, à l’approche de la fin de l’été, le Festival de La Bâtie s’installe aux 4 coins de la cité de Calvin pour offrir un aperçu foisonnant de tous les aspects de l’art mué en spectacle, entre théâtre, opéra, danse, musique et performances. La manifestation débute le jeudi 29 août, et s’étend cette année jusqu’au 15 septembre, soit 18 jours de festivités à la programmation aussi riche qu’excitante (voir ci-contre). Mais l’un des événements de cette 43e édition est assurément l’opéra «Einstein on the Beach», conçu par Philip Glass et Robert Wilson, et ressuscité à Genève par Daniele Finzi Pasca, le grand ordonnateur de la Fête des Vignerons.

Un spectacle qui s’impose d’abord par son audace (durée de 4 heures, sans narration ni intrigue, style de musique ultra minimaliste), mais aussi parce qu’il constitue la première ouverture du Grand-Théâtre de Genève, encore flambant neuf après sa réouverture en février dernier, au Festival de La Bâtie. Le Zurichois Aviel Cahn, nouveau directeur de l’établissement, nous explique comment il compte profiter de l’événement pour remettre l’opéra au goût du jour à Genève.

Vous êtes le nouveau directeur du Grand Théâtre, vous inaugurez d’ailleurs votre première saison avec le spectacle «Einstein on the Beach», et c’est aussi la première fois que l'établissement s’ouvre au Festival de la Bâtie… Le signe d’un changement?

Exactement! Et c’était nécessaire car les attitudes du public ne sont plus les mêmes, les amateurs d’opéra ne sont plus forcément des enfants de passionnés. On vit aujourd’hui dans un monde très différent, où les gens n’ont plus le même penchant pour la culture, ne sont plus aussi fidèle à l’opéra, une forme d’art pourtant totale, qui unit aussi bien la musique que le chant, l’aspect visuel ou théâtral. Aujourd’hui, il faut aller chercher ce public, nous ouvrir à lui, dresser des ponts et amener l’opéra à des gens qui normalement ne s’y intéressent pas.

Et cette alliance avec le Festival de La Bâtie en fait partie?

Bien sûr. On s’est rencontré avec le directeur, Claude Ratzé, et on s’est tout de suite rendu compte qu’on avait beaucoup de points communs à travers nos goûts et nos artistes favoris. C’est là que l’idée est née.

Qu’est-ce que représente pour vous le Festival de la Bâtie?

Une manifestation qui amène à Genève tout ce qui se fait de mieux dans l’art scénique, que ce soit dans le domaine du théâtre, de la danse ou de la musique. En l’espace de quelques jours, on y voit les artistes les plus talentueux du moment, les plus grands créateurs. Pour la plupart, des gens avec qui j’ai déjà travaillé par le passé (ndlr: Aviel Cahn a notamment été durant 10 ans le directeur de l’opéra des Flandres). Et pourtant, à Genève, ils ne se sont jamais produits en dehors de la Bâtie. C’est là où notre association devient logique.

Et cette œuvre en particulier, «Einstein on the Beach», que représente-t-elle?

C’est tout simplement l’une des plus excitantes de l’histoire de l’opéra moderne. Un spectacle qui a d’ailleurs fait énormément parler de lui en dehors de son monde et qui n’a jamais été jouée en Suisse. Pour nous, c’était vraiment important d’ouvrir une saison avec un spectacle capable de rayonner au-delà du carcan de l’opéra. Et puis, pour cette création maison, on a réussi à convaincre Daniele Finzi Pasca de venir le diriger. Les gens le connaissent pour sa mise en scène de la dernière Fête des Vignerons, ou encore pour ses gigantesques cérémonies de clôture des Jeux Olympiques de Turin en 2006 et de Sochi en 2014. Le retrouver là, c’est inattendu. En tout cas visuellement, ça va être quelque chose d’étonnant et qui, je l’espère, va enchanter le public genevois.

C’est aussi un opéra hors norme, avec son aspect non narratif, sa durée de 4 heures…

Sans pause en plus! En ce sens, on peut le voir comme une sorte d’expérience physique. Mais le public peut entrer et sortir à loisir, prendre sa pause quand il veut. Sa forme musicale est particulière… Pas comme d’autres spectacles lyriques, où chaque note est sacrée, comme chez Wagner par exemple. Là, c’est jazzy, avec des rythmes très répétitifs… Hors norme, effectivement. On est dans le monde de la création théâtrale avant-gardiste des années 70, où des artistes – en l’occurrence Philip Glass et Robert Wilson, devenus depuis des dieux dans leur domaine – ont vraiment cherché à faire bouger les genres: la musique, le théâtre. Et je vous garantis que si le spectacle fonctionne aussi bien que prévu, les gens ne prendront pas beaucoup de pauses, parce que cet opéra peut facilement devenir hypnotique.

Vous focaliser sur le contemporain, en mettant quelque peu les grandes œuvres classiques lyriques de côté, c’est parce que celles-ci investissent maintenant les salles de cinéma?

On programme aussi des classiques, comme «Aida». Mais sinon ce n’est pas un souci parce que je ne crois pas qu’il s’agisse du même public. Pour ma part, je préfère assister à un opéra sur scène, mais je trouve très bien que certaines personnes le découvrent en salles obscures. Ça ne peut que les motiver à venir en voir un vrai par la suite. D’autant plus que nous avons maintenant créé une nouvelle catégorie de places à 17.-, moins chères qu’une place de cinéma, pour permettre à chacun d’assister à une représentation.

Vous vous ouvrez justement aussi au 7e art, avec notamment la création, au printemps prochain, de «Voyage vers l’espoir», un opéra tiré du film de Xavier Koller. Est-ce là aussi une manière d’attirer un public différent?

De l’élargir, oui, en traitant une thématique actuelle avec cette famille de paysans turcs qui tentaient de rallier la Suisse de manière clandestine. Histoire de montrer que l’opéra est aussi une forme d’art proche de l’actualité et non pas uniquement constitué d’œuvres du passé. N’oublions pas que les grandes œuvres du XIXe siècles ont été créées pour le public de ce moment-là.

De grands cinéastes, comme William Friedkin, David Cronenberg ou même Woody Allen se sont risqués à diriger des opéras… Peux-ton espérer les voir un jour à Genève?

Je citerais aussi Peter Greenaway ou encore Terry Gilliam, avec qui j’ai collaboré… Mais oui, c’est bien possible! C’est encore trop tôt pour vous dévoiler quoi que ce soit, mais on peut effectivement s’y attendre.

Qu’est-ce qu’un cinéaste – ou un plasticien comme Adel Abdessemed, qui clôturera votre première saison avec «Saint François d’Assise», en juin prochain – peut apporter de plus à l’opéra?

Tout simplement une vision différente. Le metteur en scène de «Voyage vers l’espoir», Kornél Mundruczó, est d’ailleurs aussi un cinéaste, primé à Cannes et Locarno. Ce que j’attends d’eux, c’est d’enrichir et de nourrir cette forme d’art avec d’autres influences.

Votre prédécesseur au Grand Théâtre, Tobias Richter, était en place depuis dix ans. Est-ce difficile d’apporter du changement dans ces conditions, peut-être marqué par une certaine inertie?

Pas avec moi, non (il rit). J’ai injecté suffisamment d’énergie dans le théâtre et au sein de mon équipe pour que les choses avancent. Maintenant, il nous reste à transmettre cette énergie et cette passion à notre public. Mais évidemment, un changement, c’est toujours un peu compliqué.

Pour conclure, qu’attendez de cette première collaboration avec le Festival de La Bâtie?

Je rêve de voir nos publics se mélanger, d’obtenir un panachage inédit. Que le Grand Théâtre redevienne un lieu de rencontres, où l’on discute, échange des idées. Un lieu dynamique où jeunes, vieux, traditionalistes et avant-gardistes puissent cohabiter dans une atmosphère fraîche et divertissante.