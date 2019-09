Le Paléo avait prévenu sur les réseaux sociaux mercredi déjà: «On vous annonce une énorme news!» Vingt-quatre heures plus tard, on y est. En 2020, pour sa 45e édition, le festival durera exceptionnellement non pas six mais sept jours pour pouvoir accueillir... Céline Dion! La tournée mondiale de la chanteuse québécoise, dont les dates ont été dévoilées aujourd'hui, passera en effet par la plaine de l'Asse le 20 juillet 2020.

Si pareil dispositif avait été mis en place en 2015 pour la venue de Robbie Williams, «c'est probablement la plus grande star qu'on ait jamais eu au Paléo», se réjouit la responsable du festival, Michèle Müller. Céline Dion devrait adapter son répertoire pour chanter plus de chansons en français. On s'attend aussi à des nouveautés puisque son nouvel album, «Courage», sortira le 15 novembre prochain. Le dernier concert de Céline Dion en Suisse romande remonte à l'année 2008. Elle s'était produite au Stade de Genève.

Le lundi 20 juillet sera un vrai jour de festival. Les artistes qui compléteront son affiche seront révélés en même temps que l'entier de la programmation le 24 mars 2020. La billetterie pour cette soirée ouvrira le 3 décembre à 12h au prix de 85/75 fr. Des abonnements 7 jours (valables du lundi au dimanche) et 6 jours (valables du mardi au dimanche) seront également en vente.

L. F.