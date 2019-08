Pour son quart de siècle, le Venoge Festival a réuni plus de 30 000 festivaliers du 21 au 25 août à Pentahlaz (VD). L'organisation a fait vivre des moments magiques aux festivaliers, relève-t-elle dimanche dans son communiqué. Elle a accueilli des légendes comme The Jacksons, IAM, Prophets Of Rage, Sister Sledge ou des groupes de la jeune génération aux tubes planétaires comme The Avener, Lost Frequencies ou Clean Bandit.

Remportant un franc succès, la programmation thématisée par soirée s'ancre désormais dans l'ADN du festival. Les organisateurs relèvent également que parmi les artistes programmés cette année, plus de 40% étaient Suisses. Ils ont été accueillis sur la nouvelle scène Venoge swiss talent.

Nouvel emplacement en 2020

Selon le festival, qui a introduit cette année le cashless généralisé, cette nouvelle technologie a au départ surpris quelques festivaliers. Elle s'est rapidement transformée en un atout pour tous. Les demandes de remboursement du solde se font dès lundi et jusqu'au 6 septembre sur le site Internet du festival.

L'an dernier, le plus grand open air musical du Gros-de-Vaud avait réuni 28 000 spectateurs. La 26e édition aura lieu du 19 au 23 août 2020. Son emplacement fera l'objet d'une nouvelle communication avant la fin de l'année.