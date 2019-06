Lizzo en concert le jeudi 11 juillet au Montreux Jazz Festival (Stravinsky). Infos et billetterie: www.montreuxjazz.com

«Si je rayonne, tout le monde rayonnera», chante Lizzo dans sa chanson «Juice». Les mots d'une véritable diva! L'Américaine de 30 ans a déjà publié plusieurs albums, mais vient de s'offrir son premier succès international grâce à ce titre. Un morceau feel good et funky qui ne laisse pas de marbre.

Son clip vaut à lui seul le détour. Réalisé par Quinn Wilson, il nous renvoie directement aux années 80 pour nous présenter une succession de sketchs dans lequel Lizzo se met en scène. On y croise des clins d’œil aux vieilles publicités pour des lotions corporelles, aux late-night shows américains, aux télé-shopping, aux cours de fitness et même aux Supremes. Sans oublier les couleurs flashy qui sont tout aussi fun que le titre. Toute la vidéo est en cohésion avec le texte qui parle de s'accepter tel qu'on est.

Et comme si ce n'était pas suffisant, Lizzo a sorti un deuxième clip où elle est accompagnée par les drag queens de l'émission «RuPaul's Drag Race». Simple, mais efficace. Pas étonnant que le magazine Rolling Stone la classe dans le top 10 des «artistes que vous devez connaître» cette année.

Elle montera sur la scène du Stravinsky le 11 juillet, juste avant Janelle Monáe et promet de faire le spectacle. Lizzo rappe, chante, danse et joue même de la flûte traversière. Elle a commencé à l'âge de 10 ans et n'a jamais voulu arrêter. Même lorsque des gens lui disaient que «c'était de la merde!», alors qu'elle défilait avec la fanfare de son collège.

Elle est ensuite allée à l'Université de Houston en décrochant une bourse en musique. Elle pratiquait alors quatre heures de flûte traversière par jour lorsque son emploi du temps le lui permettait et tenait a en jouer dans chacun de ses albums. L'instrument a même son propre compte Instagram. Vous l'aurez compris, Lizzo est étonnante!

(Le Matin)