Le groupe Massive Attack fait sa part pour défendre l'environnement en partant en tournée en Europe en train. Le chanteur Robert Del Naja, connu sous le nom de 3D, a annoncé à la BBC avoir décidé d'agir après s'être aperçu que les tournées passées de la formation de Bristol ont contribué au réchauffement climatique.

Avec l'uni de Manchester

Le groupe avait annoncé en novembre dernier travailler avec l'Université de Manchester pour trouver des alternatives écologiques à ses tournées. «Nous avons profité d'un mode de vie qui a une empreinte carbone très élevée et dans une société basée sur les énergies fossiles depuis très longtemps et n'avons jamais vraiment eu de choix. Notre défi, maintenant, ce sera de faire non seulement des sacrifices personnels, mais également d'insister pour que des changements systémiques soient faits. On ne peut plus travailler comme avant», a-t-il déclaré.

Our decision to commission @@TyndallCentre climate scientists to produce a roadmap to decarbonisation (for fast implementation) was inspired in part by direct actions like today’s school strikes, &the mass arrests of climate activists. pic.twitter.com/ZuQTzRf8wY