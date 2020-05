Il s'agit certainement de l'un des titres que l'on reconnaît le plus rapidement lors d'un blind test. Les trois premières secondes sont iconiques. Et le magazine «Rolling Stone» vient d'élire «Baby One More Time» comme le «meilleur premier single de tous les temps».

Sorti en 1999, ce tube avait squatté les charts américains pendant pas moins de 32 semaines. Il s'agit également du cinquième single d'une artiste féminine qui s'est le plus vendu dans le monde, et a généré plus de 285 millions d'écoutes en streaming, rien qu'aux États-Unis. Et dire que le titre avait d'abord été proposé au groupe TLC...

«Un coup de tonnerre apocalyptique»

«C'est l'un de ces manifestes pop qui annoncent un nouveau son, une nouvelle ère, un nouveau siècle. Mais surtout, une nouvelle star», écrit le mensuel au sujet de cette chanson. «Baby One More Time est un coup de tonnerre apocalyptique.»

Le magazine, qui a dévoilé un classement des 100 meilleurs premiers singles de tous les temps, place «I Want You Back» des Jackson Five en deuxième position, et «Anarchy in the U.K.» des Sex Pistols ferme le podium.

