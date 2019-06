Le Montreux Jazz Festival vient d'annoncer six nouveaux invités pour la soirée de clôture du 13 juillet aux côtés de Quincy Jones au Stravinski. Six artistes aux univers différents qui promettent déjà un concert d'exception. Le tout en compagnie du Sinfonietta de Lausanne.

De la pop, de la soul jusqu'au jazz sur une scène

-M- (Matthieu Chedid) sera de retour, deux ans après y avoir présenté son somptueux projet africain Lamomali. Ce sera aussi l'occasion de le voir, juste avant son passage à Paléo deux semaines plus tard. Le trompettiste libanais Ibrahim Maalouf rejoindra Quincy Jones pour la deuxième fois sur scène à Montreux, après avoir participé à sa soirée d'anniversaire l’été dernier.

Mais ce n'est pas tout! Le pianiste de La Nouvelle-Orléans Jon Batiste, bandleader du «Late Show with Stephen Colbert» sera également présent. Il avait retourné la scène du Montreux Jazz Club en 2013. La surprise du lot, la jeune Lauren Jauregui! Elle excelle surtout dans la pop et connaît un gros succès aux Etats-Unis car elle a fait partie du groupe Fifth Harmony. Le chanteur du groupe suédois Dirty Loops, Jonah Nilsson, connu notamment pour ses reprises jazzy de chansons pop et finalement Sheléa seront aussi de la partie.

Quincy Jones et Montreux, une histoire d'amour

Les différents chanteurs et musiciens interpréteront les hits composés ou arrangés par Quincy Jones dans les années 80, indique le festival.

Pour rappel, le producteur de 86 ans, fait partie des fidèles du Montreux Jazz. Ami de Claude Nobs, il a reçu l’an dernier une médaille de reconnaissance de la commune et le festival a donné son nom à un hall du centre de congrès. (Le Matin)