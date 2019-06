Le Montreux Jazz Festival offre déjà un choix alléchant d'artistes pour sa 53e édition. Mais êtes-vous intéressé à voir encore plus de concerts sans dépenser un sou (sauf si un sandwich ou une petite bière vous fait envie)? C'est possible! La programmation gratuite de l'événement vient d'être dévoilée ce jeudi 6 juin. Plus de 250 concerts et de DJ Sets auront lieu entre midi et 5 h du matin.

Il y a les rendez-vous incontournables qui ne bougent pas, comme les workshops à La Coupole qui vous permettront d'avoir accès de très près aux artistes du festival. Le El Mundo et ses sonorités latines vous feront danser, sans oublier les pool parties (sous le soleil montreusien le 29 juin, 6 et 13 juillet).

Le Montreux Jazz nous réserve aussi quelques surprises par rapport à l'année passée. «La grande différence? Le Liszto Club. Il s'agit d'une fusion entre l'ancien Lisztomania et le Strobe Klub», nous explique Rémi Bruggmann, programmateur du festival. «Notre but est de toujours proposer de manière générale les nouvelles modes. Par exemple, Therapie Taxi a joué l'année passée au Lisztomania et en 2020 on les retrouve à l'Arena de Genève. Pareil pour Roméo Elvis, il était chez nous il y a deux ans», ajoute-t-il. Tour d'horizon de cette cuvée 2019 avec Rémi qui nous donne ses coups de cœur.

Le Liszto Club surfe sur la tendance

«Au niveau des concerts cela ressemble à ce qu'offrait le Lisztomania. On essaie vraiment de proposer les dernières tendances musicales», précise Rémi. Il y a de l'electro, du rap, de la pop, mais aussi un peu de rock. Selon le programmateur, il y a plusieurs shows à ne pas rater. En commençant par la délicieuse Lolo Zouaï (8 juillet). L'artiste franco-américaine marie la pop et le R'n'B à la perfection et est, selon le «Guardian», «une chanteuse à l'avenir prometteur».

Le rappeur américain J.I.D (9 juillet) fait également partie de ses favoris. «Beaucoup de monde en parle en ce moment.» Il cite aussi Jordan Rakei (3 juillet) et Vladimir Cauchemar (2 juillet). Ce dernier est l'un des grands noms de cette année, il a notamment produit l'album de Lomepal.

L’indétrônable Music in the park

Tout le monde y a déjà mis les pieds. La scène à ciel ouvert du parc Vernex a un succès monstre. La programmation musicale est donc l'une des plus attendues. «Cette année, il y a déjà une belle mise en avant pour les artistes suisses. En commençant par la rappeuse KT Gorique, le 3 juillet.» On retrouvera sur la même scène son compatriote Valaisan Juldem (11 juillet) ou encore le bluesman bernois Marc Amacher, qui avait participé à «The Voice» Allemagne, en 2016. «Sans oublier les trois Silent Disco (ndlr: 28 juin, 5 et 13 juillet) qui amusent depuis plusieurs années les festivaliers.»

Un brin d'air frais avec la Terrasse Ibis Music

On garde le meilleur pour la fin? Il se peut bien. Une nouvelle scène vient de faire son apparition cette année «sur le lac», il s'agit de la Terrasse Ibis Music. «C'est une offre complémentaire du festival. Les shows ne seront jamais en même temps que le Liszto Club. Le cadre est assez intimiste (ndlr: 500 personnes) et au programme il y aura de la pop et de l'electro, du coucher de soleil jusqu'à l'aube.» La grosse surprise est que l'on retrouve plusieurs grands noms appréciés par le public suisse comme Charlie Winston (13 juillet) ou encore Boulevard des Airs (10 juillet). «Musicalement, j'adore Chaton qui a pas mal buzzé avec son titre «Poésie».» (7 juillet) Il s'est aussi fait connaître grâce à sa reprise auto-tunée de «Pour que tu m'aimes encore» de Céline Dion. Sinon la musique tropical house du DJ belge Henri PFR (12 juillet) est aussi dans la liste de Rémi Bruggmann.

Pour découvrir toute la programmation gratuite, rendez-vous sur le site du Montreux Jazz Festival. (Le Matin)