Au classement des musiciens les mieux pays au monde en 2019 selon «Forbes», Taylor Swift et Kanye West se tirent de nouveau la bourre. Et c'est la chanteuse qui est en tête pour la deuxième fois en cinq ans. La superstar a gagné 185 millions de dollars «grâce à un nouveau contrat d’enregistrement, à une foule d’appuis et à la fin de sa dernière tournée», explique le magazine. Kanye West n’est pas loin derrière, avec 150 millions de dollars, grâce à une forte augmentation des ventes de baskets Yeezy.

Un top 10 à plus d'un milliard

Un artiste britannique et un groupe ont eux aussi gagné une somme à neuf chiffres: Ed Sheeran (3e, 110 millions de dollars) et les Californiens The Eagles (4e, 100 millions de dollars), les deux grâce à une longue série de concerts. Tandis que la tournée d'adieu d'Elton John a rapporté 84 millions au Sir. La suite du top 10 est à voir dans notre galerie.

En tout, les 10 musiciens les mieux rémunérés au monde ont gagné un peu plus d’un milliard de dollars avant impôts au cours de la période de notation de juin 2018 à juin 2019, contre 886 millions de dollars l’an dernier.

L. F.