C’est quand la dernière fois que vous avez écouté du reggae en festival? On a pu le constater encore cette année au Paléo et à Montreux, notamment: le style se fait de plus en plus rare en Suisse romande. Pourtant, il est un groupe qui poursuit sa passion depuis vingt ans par ici et même loin à la ronde: Najavibes. Les Genevois ont sorti début juin l’album «Same Sun» sur leur label Fruit Records et seront le samedi 3 août à l’affiche du Jump Up Festival, dans leur ville, au parc Eugène-Rigot.

C’est Léo qui chante sur le disque. Comme depuis toujours, d’ailleurs. Après le premier album en 2011, le groupe a connu une phase où plusieurs musiciens sont partis à l’étranger ou vu leur vie évoluer et ont été remplacés par d’autres. Lui fait partie des deux membres fondateurs avec le batteur, Antonin. C’est ce dernier qui a commencé à écouter Bob Marley ou Max Romeo aux prémices de l’adolescence, emmenant son ami d’enfance dans la «vibe».

Amitié et soleil

«J’adore cette langue, dit Léo à propos du créole jamaïcain, qu’il appris sur le tas, lors de trois voyages en Jamaïque. C’est bourré de codes et de références. Et cette façon qu’ils ont de bégayer, c’est génial. Mes textes parlent de nous, jeunes, Genevois, de l’amitié, d’introspection, de ce soleil qui nous guide et d’ondes positives. Même si j’écris aussi sur les problématiques liées au Moyen-Orient. Les thèmes récurrents du reggae que sont Dieu et la sainte herbe sont moins présents, par contre.»

Pour sortir «Same Sun», Najavibes a réussi à réunir 15 000 francs grâce à une opération de financement participatif. «Sans le crowdfunding, nous aurions fait des choix plus modestes», résume Quentin, bassiste dans le groupe. De fait, ils ont pu faire appel à de nombreux invités: les Genevois Rootwords et Jonas, le Cubain Kumar, le chanteur jamaïcain Mark Wonder, Aston Barrett Jr., fils d’un membre des Wailers, et encore l’Espagnol Roberto Sánchez. À propos de ce dernier, Léo et Quentin annoncent qu’ils seront son backing band pour ses dates en Suisse.

Groupe pour stars du reggae

C’est en effet l’autre facette de Najavibes, qui est aussi la raison pour laquelle «Same Sun» est seulement leur 2e album: ils jouent pour d’autres artistes lorsque ces derniers sont en tournée, que ce soit pour le grand Lee Scratch Lee Perry ou pour Keith & Tex. «C’est quelque chose qui se fait beaucoup dans le reggae, explique Quentin. Asher Selector, avec qui nous avons longtemps travaillé, nous a lancés dans cette voie. Aujourd’hui, nous démarchons des artistes ou ce sont eux qui nous démarchent.»

Léo ajoute: «Nous nous sommes faits un joli nom dans le milieu. Nous avons quand même joué avec plein de stars: que ce soit dans le roots avec les Congos mais aussi dans le dancehall avec Tippa Lee. Nous adorons reprendre le répertoire des autres et ainsi aller faire des sets en Autriche, en République tchèque, en Gambie ou en Jamaïque! Des pays où nous n’aurions pas forcément la chance d’aller sous le nom de Najavibes.»

Faire le backing band leur demande de moins en moins de travail, disent-ils. Les morceaux leur sont envoyés, puis ils répètent trois fois entre eux et une fois avec l’artiste. Mais ce n’est pas toujours simple. Comme en 2007 avec Sylford Walker. «Il confondait ses morceaux et il ne s’en rendait même pas compte, raconte Léo. Le manager montait sur scène pour lui dire ce qu’on jouait et ça lui produisait un déclic. Parfois, pour nous, c’est vraiment de l’impro!»

«Winta Deh Yah»

Autre fait d’armes de Najavibes, le titre «Winta Deh Yah» («L’hiver est là»), qui n’est autre que la reprise reggae du générique de «Game of Thrones» et qu'on adore! «Le batteur, le bassiste et moi sommes des sacrés mordus de la série. C’était avant tout une blague», rigole Léo, qui s’est aussi fait plaisir en composant «Sip a glute» (« Sirote une bière») sur l’album. Le morceau fait référence à la bière chaude que les Jamaïcains sans frigo boivent toute l’année. «Ce sont des fous!» se marre le chanteur.

Sur la musique ensoleillée de Najavibes, entre métissages dub ou jazzy, nous, nous ne saurions que trop vous conseiller de plutôt siroter des boissons fraîches. Pour sûr, il y en aura lors de leurs deux prochains concerts, le 3 août au Jump Up Festival, à Genève, et le 24 août à l’Octopode Festival, à la Campagne Charnaux de Meyrin (GE).