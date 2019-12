Nirvana vient d’atteindre le milliard de vues sur YouTube pour le clip de «Smells Like Teen Spirit» (1991). La nouvelle a été annoncée sur la page de fans Facebook du groupe de grunge le jour de Noël. «Merci à tous», s’est, de son côté, félicité Krist Novoselic, le bassiste de la formation, sur son compte Twitter.

Les Guns au top

La vidéo de «Smells Like Teen Spirit» devient donc le deuxième clip des années 1990 le plus streamé sur YouTube, si on en croit le classement par décennie publié récemment par la plate-forme de streaming. Ce sont les Guns N’ Roses qui s’imposent en première place aussi bien dans le classement des années 1980 que celui des 1990, respectivement avec «Sweet Child O' Mine» et «November Rain».

Dans un tout autre registre, le clip de «Crazy Frog» d’Axel F domine les années 2000 avec 2 milliards de vues. Sans surprise, «Despacito» de Luis Fonsi et Daddy Yankee reste bien assis sur la première place du classement des années 2010 avec 6,5 milliards de streams.

Cover Media / lematin.ch