Sur la Plaine de Tourbillon, l'année 2020 sera francophone. Ou ne sera pas. Sion sous les étoiles dévoile aujourd'hui une bonne partie de sa programmation, et quelques ténors de la chanson française y sont en bonne place.

Pascal Obispo, Francis Cabrel et Garou seront sur scène le jeudi 9 juillet. Le premier est en tournée avec son album éponyme, l'ex-moustachu a célébré ses quarante ans de carrière en 2017 et prépare un nouvel album pour l'an prochain et le Québécois serait actuellement en studio. À noter qu'un artiste supplémentaire est encore à annoncer ce soir-là.

Le lendemain, le vendredi 10 juillet, le public retrouvera Christophe Maé, Alain Souchon, Yannick Noah et même Jean-Jacques Goldman. Ou presque. À l'affiche, Goldmen est un groupe spécialisé dans les reprises de l'interprète de «Quand la musique est bonne».

Le programme du 11 juillet encore secret

Le mercredi 8 juillet, Sion sous les étoiles s'ouvrira sur des guitares rock: Deep Purple sera entouré de Uriah Heep, de Gotus et d'un groupe encore à confirmer.

Les billets sont en vente le lundi 4 novembre dès 10h sur sionsouslesetoiles.ch et dans le points de vente Ticketcorner. La programmation de la soirée du samedi 11 juillet sera, elle, dévoilée le 6 décembre.

À noter qu'en 2020, le festival se déroule sur quatre jours et débute durant la première semaine du Montreux Jazz Festival (3-18 juillet 2020).

L. F.