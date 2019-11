Après avoir chanté «My Heart Will Go On» avec Céline Dion au Paléo le lundi 20 juillet 2020, nous maquillerons-nous le visage en noir et blanc pour aller écouter Kiss sur la plaine de l'Asse le lendemain? C'est possible. Un lecteur reporter de «20 minutes» a remarqué que Bandsintown.com, une application qui sélectionne des concerts à proximité de l'utilisateur en fonction de ses goûts musicaux, affiche le mythique groupe de rock en concert au Paléo le mardi 21 juillet 2020.

L’agenda du site Concerts-Metal.com, également, annonce un show le 21 juillet 2020... à Genève, relève «La Côte». Puisqu'il est peu probable que Kiss vienne à l'Arena ou au stade de La Praille alors que le Paléo se déroule au même moment, c'est Nyon qu'il faut lire selon toute vraisemblance.

Un trou d'une semaine dans la tournée

Sur le site officiel de Kiss, la date n'est pas mentionnée. Toutefois, le groupe n'a encore aucun concert d'annoncé entre le 18 juillet à Sofia en Bulgarie et le 25 juillet à Johannesbourg en Afrique du Sud. Logistiquement, sa venue au Paléo est donc possible.

Contacté par 20 minutes, le festival ne souhaite pas faire de commentaire pour le moment. «On travaille actuellement sur une super programmation que l'on communiquera le 24 mars 2020»», se sont contenté de dire les organisateurs.

Kiss est en tournée d'adieu depuis janvier 2019.

