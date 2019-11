Sorti fin 2013, plus qu'un succès au box-office, «La Reine des neiges» est devenu un phénomène que certains parents ont subi très longtemps – surtout les chansons. Et c'est quand ils pensaient être libérés, délivrés d'Elsa et Anna que les deux sœurs reviennent de plus belle: Disney a décidé de faire une suite.

Jusqu'à présent les volumes 2 des classiques de la firme aux oreilles de souris sortaient directement en DVD et aucun n'a le niveau de l'original. Celui-ci, qui a droit à l'écran géant, s'en sort-il mieux? Non.

L'historique des pouvoirs d'Elsa

De par ses ambitions, «La Reine des neiges 2» a sa place au cinéma. Mais son scénario est sans intérêt. Parce qu'Elsa cherche à savoir comment sont nés ses pouvoirs magiques, la bande (Anna, Kristoff, Olaf et Sven) entreprend un nouveau voyage. Les deux sœurs en talons et en robe de soirée. Tant qu'à faire.

Il y est question d'une forêt coupée du monde, d'un peuple oublié, de géants de pierre et d'un cri lancinant (et insupportable pour le spectateur). Le gimmick comique est assuré par Kristoff qui tente de faire sa demande en mariage à Anna. Exceptée une excellente séquence où il parodie les clips de chansons d'amour, ses ratés deviennent vite fatigants.

Pas de chanson forte

Les chansons, justement. Le quota est respecté: après dix minutes, deux ont déjà été entonnées. Mais, dans l'ensemble du film, (mal)heureusement aucune ne se distingue. Autre détail, Anaïs Delva, qui interprète «Libérée délivrée», n'a pas été rappelée pour doubler la voix d'Elsa en français.

Mis à part quelques bons gags et éléments secondaires chouquinets, et une scène qui rendra très tristes les enfants, «La Reine des neiges 2» n'a donc pas l'éclat d'or blanc de son prédécesseur. Le pire pour Disney, c'est qu'on parvient à se libérer, délivrer très rapidement des images qu'on a vues.

Laurent Flückiger

«La reine des neiges 2», Etats-Unis, 1h44. De Jennifer Lee, Chris Buck. Avec les voix françaises de Emmylou Homs, Charlotte Hervieux, Dany Boon.