À quoi reconnaît-on un événement immanquable? Au fait qu'il soit complet (15 300 spectateurs) ou à la présence d'un conseiller fédéral venu incognito et avec chapeau? Samedi, on a croisé en effet Monsieur Alain Berset tout au fond du stade de La Saussaz, accoudé à une palette, loin du coin VIP donc, dix minutes avant le début du concert.

La vraie star de la soirée et du Montreux Jazz arrive, elle, au regard de tous à 20 h 09, bien voyant dans sa veste à paillettes et arborant des lunettes carrées serties de diamants formant son prénom: Elton. Monsieur John, 72 ans, s'assied sans un mot derrière son piano et, sous un soleil de plomb, commence à entonner «Bennie and The Jets» et enchaîne par «All The Girls Love Alice», toutes deux issues de son album «Goodbye Yellow Brick Road» sorti en 1973. Le Rocket Man se lève, fait la révérence, puis lance un bonsoir au public avant de dire qu'il a vu le Montreux Jazz Festival en DVD durant des années et est «très content» d'être là.

Place à «I Guess That's Why They Call it the Blues», «Border song», issue de son deuxième album, suit. On remonte le temps de trois ans. Cette fois Sir Elton John est seul au piano et derrière lui défilent des photos de Martin Luther King, notamment. Le public pousse un petit cri quand retentissent les premières notes de «Tiny Dancer» (1971). Son orchestre n'est composé presque que musiciens mâles à cheveux gris, dont son batteur d'origine aux gants blancs, Nigel Olsson, 70 ans cette année, signe que le chanteur n'a pas renouvelé sa garde pour faire ses adieux.

Le vrai décollage avec «Rocket Man»

«Philadelphia Freedom» donne un peu de peps. Elton se lève et part sur le devant de la scène réclamer des applaudissements, alors que son orchestre s'efface de nouveau, hormis son percussionniste, Ray Cooper, 76 ans. «Indian summer» nous entraîne au son du piano et des djembés. C'est une démonstration et c'est le aussi le premier moment musical vraiment intéressant. Niveau production par contre, on nous annonçait du maousse. Il y a trois grands écrans, rien d'exceptionnel, et un light show invisible sous la lumière du jour, et ce n'est pas plus mal. Elton lève le poing, très satisfait de sa performance.

À l'image, une fusée. Voilà évidemment «Rocket Man». Les spectateurs lèvent les bras pour filmer ou pour les balancer dans le rythme. Les musiciens s'éclatent sur la fin du morceau, la basse gronde, Elton John répète «Rocket Man», «Rocket Man», «Rocket Man» et on apprécie le moment. Il termine avec deux doigts en l'air comme pour mimer un décollage. La soirée est vraiment lancée.

Hommage à Marilyn Monroe

Il est 21 h, le soleil ne va pas tarder à passer derrière le Mont Pèlerin et la star du jour garde le cap avec «Take Me To The Pilot». On reste en apesanteur avec «Sorry Seems to Be the Hardest Word». Sa setlist est bien pensée. Sur «Someone Saved My Life Tonight». Elton John apparaît en version cartoon sur les écrans, lancé dans une boule de flipper. Avec guitare à double manche, percussionniste en feu et Elton debout, «Levon» ressemble à une jam. Les spectateurs sur les gradins sont debout.

Voilà l'une des chansons les plus attendues: «Candle In The Wind». En solo, son piano avançant tout seul jusqu'à la droite de la scène, Elton John interprète sa grande chanson sur des images coquines et à la fois tristes d'un sosie de Marilyn Monroe.

Changement de costume

Pause. Changement de costume? Oh oui! La star arrive en veste d'arlequin et lunettes à verres roses sous les applaudissements et démarre un fantastique «Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding», opéra rock que Muse rêverait de piquer. Déjà 1 h 30 de tubes et le concert va en se bonifiant. «Burn Down The Mission» fait agréablement le job alors que son piano apparaît en feu sur les écrans. On rigole des sympathiques effets spéciaux.

Elton John confie alors qu'en 1990, il ne s'aimait plus et sa vie a changé, il a créé sa fondation contre le sida. Il se dit malade de ce monde actuel si divisé, où il y a du racisme, de l'homophobie et ceux qui se prétendent proches de Dieu. «On doit s'aimer, dit-il. Et cette chanson croit à tout ça.» C'est «Believe» (1994). Les images le montrent rendant visite à des enfants luttant contre le sida, alors que le ciel rougeoie sur le lac. Malheureusement «Sad Songs (Say So Much)» nous ennuie un peu.

«Merci pour toutes ces années d'amour»

Elton John prend de nouveau la parole: «C'est difficile de croire à la vie que j'ai, de ce qui m'est arrivé, raconte-t-il. Et vous étiez là. J'adore écrire des chansons mais surtout de voir votre réaction et vous allez me à manquer, car c'est bien ma tournée d'adieu. J'ai une autre vie maintenant avec mes enfants. Merci pour toutes ces années d'amour et de générosité que vous m'avez données.»

Après avoir présenté ses musiciens, il dédie «Don't let The Sun Go Down On Me» à Quincy Jones, présent ce soir. La foule n'est alors plus qu'une nuée d'écrans de téléphone allumés. On entre dans la dernière demi-heure. Sur des images de drag-queens, le Rocket Man prend un malin plaisir à répéter «Bitch» avant de lancer «I'm Still Standing». Un condensé de sa longue carrière est projeté sur les écrans, démontrant à quel point Elton John est un personnage pop aux mille vies. On termine alors cette super «Saturday Night's Allright For Fighting». Le chanteur et tout le band sont ovationnés.

Lunettes en forme de cœur

Ce n'est pas terminé: Elton John revient, évidemment. Cette fois en robe de chambre rose et lunettes en forme de cœur pour interpréter ta chanson, votre chanson, notre chanson à tous: «Your Song»! «Goodbye Yellow Brick Road» sert de rétrospective de ses meilleurs moments assis derrière son piano. Et du coup ses meilleurs costumes (Donald! Amadeus! En veston brandé «Fantastic»). Ému, il tourne alors le dos au public, dévoilant son nom brodé dans le dos. Sir, si c'est vraiment votre dernière tournée, vous allez terriblement manquer au monde de la musique! Merci pour tout! (Le Matin)