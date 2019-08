La superstar américaine de la pop Taylor Swift a lancé lundi les MTV Video Music Awards en présentant des extraits de son nouvel opus, le tant attendu «Lover», déjà l'album le plus vendu de l'année aux Etats-Unis après seulement deux jours.

La chanteuse de 29 ans, vêtue d'un bustier doré et d'une veste violette, a conquis le public du Prudential Center, près de New York, dans le New Jersey, en interprétant, guitare rose à la main, deux titres de l'album: «You Need to Calm Down» et le morceau éponyme, «Lover».

Forte de ses dix nominations, Taylor Swift sera l'une des grandes personnalités de ce gala annuel de la musique américaine et des clips, diffusé sur la chaîne MTV. Il y a 10 ans, alors qu'elle était une jeune artiste prometteuse, le rappeur Kanye West, qui faisait déjà figure de grand provocateur du rap américain, avait interrompu son discours de remerciement en disant qu'elle ne méritait pas le prix qui lui avait été tout juste remis.

Cardi B distinguée

La scène est devenue l'une des plus célèbres de la pop culture américaine récente. Le président Barack Obama avait lui-même réagi en qualifiant le rappeur d'«abruti».

«J'ai appris qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans ce show», a-t-elle souri lundi sur le tapis rouge, alors que depuis ce fâcheux incident, cinq albums à succès ont fait d'elle l'une des plus grandes stars de la planète.

Niveau récompenses, c'est la rappeuse Cardi B qui a été la première distinguée, pour le meilleur clip hip-hop.

Le rappeur Lil Nas X, dont le tube «Old Town Road» a fait danser les Etats-Unis et le monde entier tout l'été, sera l'une des autres principales attractions de la soirée.

OK, but can we talk about how INSANE the stage looked for @LilNasX's performance? #VMAs ?????? pic.twitter.com/YkxFZoaU8J — Video Music Awards (@vmas) August 27, 2019

(afp/nxp)