Lewis Capaldi en concert le lundi 1er juillet au Montreux Jazz Festival (Lab). Avec aussi Jessie Reyez et Dermot Kennedy. Infos et billetterie: www.montreuxjazz.com

En amont du Montreux Jazz Festival, qui débute le 28 juin, «Le Matin» présente 7 artistes à travers 7 clips. On commence cette série avec Lewis Capaldi et «Someone You Loved», qui ont trusté la première place des charts britanniques durant sept semaines entre mars et avril. L'Écossais est à voir le lundi 1er juillet au Lab, avec Jessie Reyez et Dermot Kennedy.

En Grande-Bretagne, la série «Doctor Who» est une institution. Aussi, quand un jeune songwriter écossais du nom de Lewis Capaldi a pointé le bout de sa guitare avec un premier EP il y a deux ans, nombreux sont ceux à avoir fait le rapprochement avec Peter Capaldi, fameux interprète du docteur entre 2013 et 2017. Sont-ils de la même famille? La réponse est enfin donnée après que les hommes se croisent pour la première fois à Londres en février 2018 lors d'un concert de Lewis. Ce dernier confie à «Daily Record»: «Mon père et ma tante m’ont dit qu’on était liés à Peter il y a quelques temps. Je pense que c’est le petit-cousin de mon père.»

Promotion du don d'organes

Les deux hommes finissent par rapidement collaborer ensemble. Peter Capaldi est en effet la star du clip de «Someone You Loved», la touchante ballade qui a permis à Lewis Capaldi d'atteindre la première place des charts durant sept semaines dès le 7 mars 2019. La vidéo, vue plus de 25 millions de fois, n'est pas qu'une histoire de nom, elle sert avant tout la bonne cause: elle fait la promotion d'une association de dons d'organes. On y voit le Doctor jouant un veuf qui va rendre visite à une jeune femme qui a la chance d'avoir retrouvé une vie normale grâce au cœur de son épouse.

Le premier album de Lewis Capaldi, «Divinely Uninspired to a Hellish Extent», est sorti le 17 mai. (Le Matin)