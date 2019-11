Paléo 2020 voit double! Lauréates d'un workshop au sein de la HEAD-Genève, Indira Gomez et Alice Moor sont les deux étudiantes en 2e année de Bachelor responsable de cette œuvre. Pour créer cet univers, elles se sont basées sur des concepts clefs qui définissaient pour elles l’essence même de Paléo: les contrastes et la diversité.

«Nous avions toutes deux été fortement interpellées par les différents contrastes sur le terrain de Paléo. Jour/nuit, musique/silence, soleil/orage, calme/sauvage, jeunes/âgés: les atmosphères et ambiances évoluent drastiquement d’un point à l’autre du festival. Ce sont à notre sens toutes ces oppositions et diversités qui cohabitent harmonieusement qui font la force de Paléo», expliquent-elles.

L’idée de représenter ce dernier sous la thématique du «double face» leur est ainsi apparue comme une évidence. «Nous avons pris le parti de concevoir les visuels sur le principe du split flap, que l’on retrouve notamment sur les panneaux des quais de gare. Ces derniers nous ont spontanément inspirées».

Mettre en scène le festival dans sa globalité

Indira et Alice se sont ainsi réapproprié cet univers en faisant cohabiter les images et les mots: des éléments graphiques qui évoquent la dualité, à la fois directs et parlants. La face texture représente les flux du festival, tels que le son ou le public. L’autre face, plus graphique, est composée d’éléments typographiques sobres et efficaces: des lettres ou mots, blancs sur fond noir.

Les visuels annuels se déclinant sur de très nombreux supports, «nous avons créé une large palette qui permet de jouer avec les différentes photos, textures et mots. Il était essentiel de mettre en scène le festival dans sa globalité, tout en proposant une identification polychrome par les images et textures, mais aussi forte et énergique par les mots».

Paléo aura lieu du 20 au 26 juillet prochain www.paleo.ch

Communiqué de presse