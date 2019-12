La Paternelle rend hommage à Charlie Chaplin pour son 125e spectacle annuel, de vendredi à dimanche à Lausanne. La mutuelle d'assurances pour orphelins espère près de 10'000 spectateurs en six représentations, programmées cette année dans un chapiteau à Bellerive.

Le spectacle se joue normalement au Théâtre de Beaulieu. Mais comme celui-ci est actuellement en rénovation, la Paternelle a dû trouver une autre solution. Trois chapiteaux ont ainsi été montés à Bellerive: le premier pourra accueillir 1700 personnes pour le spectacle, tandis que les deux autres serviront de coulisse et de buvette.

Question coût, le budget pour ce 125e anniversaire a bondi à 500'000 francs, contre 300'000 francs pour un spectacle à Beaulieu, relève Yves Buergin, responsable de la communication, interrogé par Keystone-ATS. Il explique que la Paternelle a fait appel à davantage de dons privés pour financer cette édition.

«Un 125e anniversaire, ce n'est pas anodin. Nous voulions marquer le coup. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons choisi Charlie Chaplin», souligne M. Buergin. Il raconte que la famille de Charlot a accepté de céder gratuitement les droits pour le spectacle.

La première représentation aura lieu vendredi soir et sera réservée aux collaborateurs de l'Hôpital de Morges, qui fête ses 150 ans. Les cinq autres spectacles sont programmés entre samedi et dimanche. «Nous avons une politique de prix accessibles pour les familles. Les places les plus chères sont à 45 francs pour les adultes», remarque M. Buergin. En fin de semaine dernière, il restait un bon millier de places disponibles.

Pas de spectacle l'an prochain

Le spectacle met en scène 200 jeunes de 8 à 20 ans. Dirigés par des professionnels, ils proposent jeu, danse, chant et figuration autour de l'univers de Charlie Chaplin. Quelque 200 bénévoles ont également été sollicités pour réaliser les décors et les costumes, gérer la production et encadrer les jeunes.

Véritable institution dans le canton de Vaud, le spectacle s'est déroulé toutes les années depuis 1886, hormis durant les deux guerres mondiales. Il fera à nouveau faux bond l'année prochaine, la Paternelle ne pouvant pas se permettre financièrement deux années de suite hors de Beaulieu. «Nous repartirons de plus belle en 2021 quand Beaulieu sera terminé», assure M. Buergin, précisant que les répétitions pour l'édition de 2021 débuteront déjà l'année prochaine.

Fondée en 1884, la Paternelle est une mutuelle d'assurance pour les orphelins sans but lucratif et gérée bénévolement. Elle apporte une aide financière, mais aussi sociale en aidant par exemple à trouver des places d'apprentissage ou en mettant à disposition des chalets pour les vacances. L'assurance soutient actuellement 70 rentiers, pour un total d'environ 1800 enfants assurés. (ats/nxp)