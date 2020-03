Etat de «situation extraordinaire» oblige, les lieux culturels ont tous fermé. Plus de sortie au musée, plus de concert en club, plus de pièce à aller voir au théâtre: tout ce qui nous nourrit si bien le week-end ou en soirée semble avoir disparu, et on craint que notre moral soit rapidement en berne, confiné chez soi.

Heureusement, beaucoup de choses existent déjà en ligne. Mieux: de plus en plus d'acteurs de la vie culturelle s'organisent pour mettre à disposition du contenu en ces jours si particuliers. Voici nos bon plans.

Musées

Il est tout à fait possible de visiter un musée depuis son écran. Et même en 3D.

Avec Google Arts & Culture, on peut explorer le bâtiment du Metropolitan Museum de New York. À découvrir aussi les expos en ligne sur Vermeer et sur la mode avec Coco Chanel, Rei Kawakubo, Dior, et toutes les collections!

Les quatre étages du musée Van Gogh d’Amsterdam se visitent virtuellement, et les oeuvres du peintre hollandais sont en très haute résolution.

Une partie du Louvre, de Paris, est à portée de clic: les collections de l'Égypte pharaonique, le Louvre médiéval et la galerie Apollon.

De la galerie des glaces aux jardins, on peut se perdre dans cinq visites virtuelles du Château de Versailles.

La collection de la National Gallery contient plus de 2300 oeuvres, telles «La Vénus à son miroir» de Velázquez ou «Le dernier voyage du Téméraire» de Turner. Une petite visite virtuelle vous tente?

Impressionnant: baladez-vous dans le British Museum grâce à une interface permettant de naviguer à travers chaque section du musée, en fonction des différentes régions du monde et de l’époque.

Enfin, on se plaît à naviguer sur la plate-forme museums-online.ch, qui est la plus grande collection virtuelle de Suisse. Tapez un mot, il renverra peut-être à une oeuvre du Musée national suisse, de l'Historisches Museum Basel ou du Centre d'iconographie de Genève, par exemple.

La visite du Met

Concerts

Depuis lundi, le Metropolitan Opera met en ligne gratuitement une représentation issue de ses archives, chaque soir à 19h30 (heure de New York). La vidéo reste ensuite disponible vingt heures. L'institution recommande de télécharger l’application «Met Opera on Demand» plutôt que d'aller sur son site, qui a tendance à ramer, vu la forte demande.

Le Berliner Philharmoniker met à disposition un accès libre au Digital Concert Hall, la plate-forme vidéo de l’orchestre. On y inscrit son nom et son adresse mail pour y trouver des centaines de concerts.

La Philharmonie de Paris propose des concerts enregistrés dans ses murs. On y retrouve du classique, des programmations du festival Jazz à la Villette mais aussi des live comme celui d'Etienne de Crécy.

Le pianiste germano-russe Igor Levit donne chaque soir à 19h un récital depuis chez lui, qui est retransmis sur ses comptes Twitter et Instagram.

L’Opéra de Paris a mis en place une programmation d’opéra et de ballet en streaming gratuit sur son site. Le mardi 17 mars à 19h30, la nouvelle production «Manon» sera diffusée.

Et encore

Le Théâtre de Vidy-Lausanne a mis en ligne la «Conférence des choses», soit huit heures de vidéo en attendant la réouverture!

Côté humour, Kyan Khojandi a mis en ligne sur YouTube son deuxième one-man-show intitulé «Pulsions», en intégralité et gratuitement.

Neil Young annonce sur son site Internet des «Fireside Sessions», c'est à dire des sessions live qui seront tournées depuis chez lui, au coin du feu, et accessibles à chacun gratuitement en streaming vidéo.

Laurent Garnier a mis en ligne un DJ set de 7 heures enregistré en novembre dernier à Contact dans la ville de Tokyo, au Japon. «Comme beaucoup de mes collègues DJs, je suis obligé de rester à la maison ce soir et dans un avenir proche. […] Nous avons de la chance d’avoir encore de la musique, alors jouez-la bien fort et dansez toute la nuit», déclare-t-il.

Et si on profitait de la quarantaine pour créer de la musique? Les célèbres marques de synthétiseur Korg et Moog ont décidé d’offrir gratuitement leurs applications, afin d’aider les musiciens confinés à passer le temps. The Minimoog Model D, uniquement disponible sur iOS, peut être téléchargée gratuitement sur l’App Store, pour l’instant sans date limite. Kaossilator et iKaossilator sont, elles, offertes, jusqu'au 20 mars.

Laurent Flückiger

Note: cet article sera alimenté régulièrement avec les nouvelles initiatives intéressantes