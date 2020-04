Honor Blackman, une des plus mythiques Bond Girls, n'est plus. La comédienne est décédée de causes naturelles à 94 ans, apprend-t-on dans les médias britanniques. Elle avait prêté ses traits gracieux à Pussy Galore, complice du méchant dans «Goldfinger», la troisième aventure cinématographique de l'agent 007 alors incarné par Sean Connery, en 1964.

A la tête d'une escadrille de pilotes féminines, Pussy Galore était chargée de garder un oeil sur James Bond fait prisonnier. L'agent anglais finira par séduire la belle, pourtant lesbienne. Elle se disait d'ailleurs «immunisée» contre le charme du brave James.

Comédienne de formation classique, Honor Blackman avait été repérée au début des années 1960 dans la série télévisée «Chapeau melon et bottes de cuir» où elle campait la première partenaire féminine de John Steed, joué par Patrick Macnee, ceci avant l'arrivée de Diana Rigg.

C'est pour ce rôle qu'elle avait suivi une formation de judo. Cette disposition lui avait valu d'être finalement choisie parmi des centaines d'actrices postulant pour le rôle athlétique de Pussy Galore.

Dans «Columbo» aussi

Après «Goldfinger», la carrière d'Honor Blackman n'avait pas franchement décollé. On avait pu la revoir dans des films peu marquants et des productions télévisuelles, comme dans la série «Columbo» où elle incarna une meurtrière dans l'épisode «S.O.S. Scotland Yard», en 1972.

«Elle est décédée paisiblement à son domicile de Lewes, dans le Sussex, entourée de sa famille. Elle était très aimée et manquera beaucoup à ses deux enfants, Barnaby et Lottie, et à ses petits-enfants Daisy, Oscar, Olive et Toby, ont indiqué les proches de la défunte.



Laurent Siebenmann