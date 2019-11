Une toile de 1960 de Pierre Soulages a été adjugée mercredi 9,6 millions d'euros (frais compris, soit 10,55 millions de francs) chez Tajan à Paris, bien au-delà de l'estimation de départ entre 4 et 6 millions d'euros (4,4 et 6,6 millions de francs), réalisant ainsi un record mondial pour une oeuvre de l'artiste bientôt centenaire, à l'approche de son exposition du Louvre. Le précédent record était de 9,2 millions (10,11 millions de francs) pour une toile de 1959, vendue voici tout juste un an à New York.

L'œuvre a été disputée par huit enchérisseurs en Asie et aux États-Unis mais «rejoindra finalement une collection européenne», a confié Julie Ralli, directrice du département d'art d'après-guerre et contemporain de Tajan, dans un communiqué.

«Peinture, 200 x 162 cm, 14 mars 1960», à la lumière intense et aux plans verticaux contrastés, illustre la technique de raclage initiée par l'artiste à la fin des années 50: sur la toile enduite d'un apprêt blanc, de larges bandes de peinture noire recouvrent une partie de la surface. À l'aide de spatules à lame souple, Soulages a découvert partiellement le fond, laissant apparaître la couche terre de Sienne sous-jacente, et offrant des luminosités inattendues.

Pour la première fois sur le marché

Acquise par James Johnson Sweeney, conservateur au MoMA de New York de 1935 à 1946 puis directeur du Guggenheim de 1952 à 1960, à la Galerie de France à Paris en 1960, la toile était restée dans la famille Sweeney.

La rencontre en 1948 entre Sweeney et Soulages avait marqué le début de la large reconnaissance dont bénéficiera le peintre de «l'outrenoir» aux États-Unis, avant même celle dont il bénéficiera en France. Cette oeuvre, qui a été accrochée dans toutes les expositions majeures consacrées à Soulages, était mise pour la première fois sur le marché.

Pierre Soulages fêtera le 24 décembre ses cent ans. L'exposition d'une vingtaine de ses oeuvres recouvrant toutes les étapes de sa carrière, s'ouvrira le 11 décembre au Salon Carré du Louvre: une marque de reconnaissance à un des artistes majeurs de la seconde moitié du XXe siècle, qui aime encore peindre.

Une autre enchère notable s'est portée lors de la même vente sur une huile d'un artiste également presque centenaire, l'Américain Wayne Thiébaud: cette oeuvre, «Woman & Cosmetics» a été adjugée pour 3,34 millions d'euros (3,67 millions de francs). (afp/nxp)