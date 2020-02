Un restaurant de Liverpool, le Manhattan Bar and Grill, est au coeur d'une polémique, depuis quelques jours, raconte The Sun. La raison? La carte de l'établissement propose un «steak pour femmes», à savoir un morceau de viande plus petit que les autres mets.

Inutile de dire que la maladroite idée a créé un tollé sur les réseaux sociaux, après avoir été repérée par une blogeuse spécialisée, puis par le critique culinaire Jay Rayner, très en colère.

Courtesy of the Manhattan Bar and Grill, Liverpool: a fillet for the laydeez. Because... I mean.. but... V good spot by @PlanetVicster https://t.co/iC0vR40BKp — Jay Rayner (@jayrayner1) February 5, 2020

Beaucoup d’internautes s'offusquent de l'appellation sexiste «pour les femmes». Ca n'est pas tant un steak plus petit qui pose réellement problème, à en croire les réactions sur le web.

La direction du Manhattan Bar and Grill a réagi en expliquant: «Nous avons beaucoup d’enterrements de vie de jeunes filles et de clientes, et nous avons reçu de nombreuses plaintes selon lesquelles nos steaks de presque 3 kilos étaient beaucoup trop gros. Nous avons donc demandé à notre fournisseur de nous envoyer des pièces de 2 kilos.»

Surfant sur la polémique sur Facebook, le restaurant en a rajouté une couche, en publiant une annonce: «Ladies, est-ce que la taille compte ? Avez-vous essayé notre ‘steak pour femmes’ […] C’est délicieux».

Un des utilisateurs de Twitter en a profité pour partager la carte d'un restaurant d’Amsterdam qui propose un steak pour les «vrais hommes » et un autre, plus petit, «pour les femmes».

I have seen this a few times in Amsterdam, including this menu which really doubled-down on the difference pic.twitter.com/LpMxpgWFcB — Giles Guthrie (@gilesguthrie) February 5, 2020

L.S.