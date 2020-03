Son projet a été lancé il y a neuf mois à Paris, au pied de la Tour Eiffel. Des mains solidaires, l'artiste Saype en a ensuite peint à Andorre, Genève et Berlin. La cinquième étape marque son entrée sur le continent africain, à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso.

C’est devant le monument des héros nationaux, célébrant l’indépendance, la république, la révolution et la démocratie que Guillaume «Saype» Legros a réalisé son oeuvre. «Dans un contexte majoritairement perçu comme insécuritaire et alarmiste, Saype et son équipe ont vécu une expérience diamétralement opposée», selon un communiqué diffusé lundi.

Craie et de charbon

Saype (contraction de «Say Peace») passe pour l’inventeur d'une peinture écoresponsable composée notamment de craie et de charbon. Sa démarche et sa technique lui ont valu de figurer l'an dernier dans le magazine «Forbes» parmi les jeunes personnalités les plus influentes dans le domaine de l’art et la culture.

Soutenu par des sponsors, le projet «Beyond Walls» symbolise «l’union, l’entraide et l’effort commun au-delà des murs».

Natif de Belfort (F), Saype s'est établi à Bulle (FR) après avoir habité à Moutier (BE). L'artiste franco-suisse s'est engagé en faveur de l'association de sauvetage en mer «SOS Méditerranée».

Vincent Donzé