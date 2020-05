La production des «12 coups de midi» avait à cœur de se trouver un nouveau champion pour effacer des tabelles Christian Quesada. Paul, étudiant en histoire et atteint du syndrome d’Asperger, l'a quelque peu fait oublier ( 691 522 euros ). Puis, il y a eu Eric, ancien professeur de Sciences de la vie et de la Terre, qui a dépassé les 700 000 euros de gain et est devenu le deuxième plus grand maître, le 21 avril . Mais patatras: les téléspectateurs ont dû se résoudre à le quitter le 28 avril dernier (avec une cagnotte de 811 744 euros ), faute d'émissions en stock.

«Tout le monde est hypermasqué»

Bonne nouvelle pour les fans du jeu de TF1, grâce au début du déconfinement en France, les tournages ont pu reprendre lundi 11 mai . L'ambiance y est pourtant anxiogène, comme le dévoile Jean-Luc Reichmann dans une vidéo publiée sur Instagram.

«Ça y est, c’est parti, en route pour l'aventure de la première émission. Alors, comme vous pouvez le voir, tout le monde est hypermasqué. On respecte tous les distances les uns des autres. Ici, tout le monde a un masque», commence l’animateur. Téléphone en main, celui-ci filme, en coulisses, les équipes qui ont dû se plier aux mesures de sécurité. Jean-Luc Reichmann est d'ailleurs le seul à ne pas avoir de masque.

Sans public

Ambiance post-confinement également un peu angoissante sur le plateau, où l'on voit une personne nettoyer à fond les écrans de contrôle du présentateur. «C’est désinfecté de partout et ça, c’est le nouveau décor», continue Jean-Luc Reichmann.

Si certaines choses ne se verront pas à l'écran, il y a un détail qu'on ne pourra pas rater: il n'y aura pas de public, la distanciation rendant effectivement impossible sa présence.

Début de la diffusion: déjà ce mardi 12 mai. Mais, avec 161 émissions remportées, Eric devra encore supporter un moment ces nouvelles conditions pour détrôner le champion qui s'est fait éliminer après... 193 participations.

L. F.