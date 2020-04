Eric, l'actuel grand Maître de midi des «12 Coups de midi», semble imbattable! En effet, il a battu Christian Chesada. Ce dernier, qui a condamné à trois ans de prison ferme pour «corruption de mineur» et «détention et diffusion d’images pédopornographiques», n’est plus le recordman de gains de l’émission de TF1. Ce lundi 27 avril, il a empilé une nouvelle victoire pour passer à 810'244 euros. (Christian Quesada avait remporté 809'392 euros.)

«C’est le plus grand gagnant de tout le temps des «12 coups de midi». Il passe ce cap historique. Je suis très heureux pour vous», lâche Jean-Luc Reichmann. Et cet épisode tombe presque au bon moment. Dès mercredi 29 avril, le stock de shows enregistrés sera épuisé. TF1 rediffusera des émissions historiques pour contenter les fans.

«J’espère bien rester encore 34 fois de plus»

Éric, lui, a eu quelques secondes pour s’exprimer ce lundi 27 avril, après ce sacre: «C’est tout un tas de sentiments qui me passent par la tête. Je suis très fier et puis un peu surpris aussi d’en arriver là. Parce que je suis arrivé sur le quai de la gare Montparnasse, sans idées précises et puis voilà. 160 jours après, je suis encore là. Et j’espère bien rester encore 34 fois de plus.» Histoire de dépasser à nouveau Christian Quesada qui détient le record du nombre de victoires, 193. On y croit!

