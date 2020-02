Le Festival de Sanremo est une véritable institution en Italie. Ce concours de la chanson a notamment lancé la carrière d'Eros Ramazzotti ou encore celle de Laura Pausini et existe depuis 1951. Un événement toujours très suivi par nos voisins transalpins et dont la 70e édition a battu tous les records. En effet, l'audience n'a jamais été aussi élevé depuis 1995.

Les invités VIP comme Mika, Cristiano Ronaldo ou encore Roberto Begnini y sont certainement pour quelque chose. La qualité des candidats et de leur performances aussi. Parmi eux, Achille Lauro a su tirer son épingle du jeu. Même si son titre «Me ne frego» (ndlr: «Je m'en fous» en français) se classe 9e sur 12, le 4 février dernier lors de la première demi-finale, le Romain de 29 ans a su faire le show. Trente secondes après le début de son morceau, il enlève son manteau et se dévoile dans un juste au corps pailleté. Le jury et le premier rang du théâtre de l'Ariston sont restés de marbre. Il faut dire que le festival est réputé pour son côté très classique et prude. Alors que l'on peut voir quelques sourires se dessiner sur les visages des musiciens qui l'accompagnent.

«Il est mythique»

Malgré son mauvais classement, il devient la personnalité la plus en vue du festival. Sa vidéo compte presque 4 millions de vues en trois jours et des médias du monde entier parlent de ce moment. «Il est mythique», «Enfin une prestation digne de 2020» ou encore «Je n'ai pas regardé Sanremo, mais lorsque j'entends et je vois cette prestation j'ai mon cœur qui bat très fort», peut-ont notamment lire dans les commentaires. Il n'y a pas que du positif. Vingt milles personnes détestent aussi la publication sur YouTube.

Achille Lauro a tout de même expliqué sur Instagram pourquoi il s'est déshabillé: une raison purement artistique.

Il a voulu recréer la célèbre scène du peintre Giotto lorsque Saint François d'Assise s'est séparé de ses vêtements et de tout bien matériel pour vouer sa vie à la religion. Achille Lauro a utilisé cette référence pour dire qu'il a fait de même pour la musique. On soulignera quand même que le chanteur a demandé au directeur artistique de Gucci, Alessandro Michele, de l'aider à réaliser son vêtement couleur chair.

