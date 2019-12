Souvenez-vous: en 2007, Grégory Lemarchal, vainqueur de la saison 4 de la «Star Academy», décédait des suites de la mucoviscidose. Depuis, sa voix d'ange résonne encore régulièrement sur TF1 dans différentes émissions. La chaîne a décidé de passer à l'étape supérieure en préparant un biopic sur le candidat-chanteur réalisé par Laurent Tuel («Jean-Philippe», «Speakerine»). Et son acteur principal a été choisi.

Il s'agit de Mickaël Lumière, révèle «Le Parisien». Il a 23 ans et est d'origine niçoise. Il a été remarqué au cinéma dans «Mon bébé» et «La vérité si je mens! Les débuts» sorti en octobre. On a aussi pu le voir à la télévision dans les séries «Skam» et «Plus belle la vie». Quand sa tignasse bouclée est lissée, sa ressemblance avec Grégory Lemarchal est tout simplement bluffante.

L'une des photos de Mickaël Lumière tirée de son book de comédien

On connaît également les noms des deux acteurs qui joueront les parents, Laurence et Pierre Lemarchal, dans le biopic. Il s'agit d'Odile Vuillemin («Profilage») et d'Arnaud Ducret («Parents mode d'emploi»). Le tournage commencera début janvier 2020.

L. F.