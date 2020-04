«Pour se hisser en demi-finale, il nous ouvre un peu plus son cœur», annonce Nikos Aliagas avant la prestation d'Antony Trice. Et c'est exactement ce que le Vaudois a fait. C'est avec beaucoup d'émotion, qu'il s'est qualifié pour les directs de «The Voice», ce samedi 4 avril. «C'est trop bien! J'ai été surpris de voir Marc Lavoine appuyer sur le buzzer, car j'étais tellement concentré durant la prestation que j'ai oublié qu'il devait le faire», nous dit-il au téléphone avec humour.

Pour l'épreuve des K.O., le choix de son titre s'est porté sur «Si t'étais là» de Louane. Une chanson qui parle du manque d'un être cher. Pour rappel, sa sœur est décédée lors d'un accident alors qu'il n'avait que 13 ans. «J'ai sélectionné ce morceau, car je sais que je peux raconter des histoires. C'est mon point fort.» Il ajoute être ravi d'avoir pu retrouver sa guitare pour cette nouvelle épreuve. Une épreuve qui n'était pas gagnée d'avance.

«Je ne veux être pris par pitié»

Durant les répétitions, Marc Lavoine relève quelques problèmes d'articulation. Il souligne aussi qu'il faut trouver la sensibilité nécessaire pour ne pas se faire «bouffer par le morceau.» «Au moment où tu chantes, vide ton sac sur la table», lui balance son coach.

Des mots qui résonnent chez Antony Trice: «Le souvenir de ma sœur m'a hanté et m'a fait mal pendant des années. Il faut que je transforme tout ça en force. Je ne veux être pris par pitié. Je veux être reconnu comme l'artiste qui a su avancer.» En effet, le chanteur précise qu'il a raconté son histoire face aux caméras pour que les gens comprennent comment il a commencé la musique et non pour attendrir le public. «Sans ma sœur, jamais je n'aurais chanté. Je veux que l'on sache pourquoi je suis face à vous aujourd'hui.»

Le retour du conteur d'histoire

Et dès les premières phrases de sa prestation, la magie opère. Antony Trice retrouve, comme lors de son audition à l'aveugle, son statut de conteur d'histoire. On a vite oublié les critiques des Battles concernant ses quelques faussetés. Lors de ce passage, il chante juste et touche le public qui est resté pendu à ses lèvres jusqu'à la dernière note. L'émotion est palpable et c'est une véritable réussite! Aucune hésitation pour Marc Lavoine qui l'envoie directement en demi-finale. «Je me suis mis beaucoup de pression pendant les répétitions, mais il s'agit de la prestation que j'ai vécue avec le moins de stress. Je sais que je n'ai pas de technique, mais j'ai essayé de chanter avec mon cœur», s'exclame le candidat.

Le Suisse a rapidement posté une story sur Instagram dès la fin de l'émission pour exploser de joie et donner rendez-vous à ses abonnés au Palais des Sports. «Cela va être une grosse pression, mais je vais bosser comme un malade.» Surtout qu'Antoine et Ifé, les deux autres candidats qualifiés de son équipe, sont «incroyables».

Les dates des directs ont été repoussées à cause du coronavirus. Le premier live devait avoir lieu le 11 avril, mais les émissions ont été raccourcies pour gagner quelques semaines. TF1 ne donne pas plus de détails pour le moment. En attendant, Antony Trice reste chez lui à Baulmes à cause du confinement. «Je bosse mes chansons pour les lives et j'essaie d'alimenter comme je peux les réseaux sociaux. J'ai trop hâte d'être en demi-finale», conclut-il.

FDA