Enfin! Disney+ a annoncé son arrivée en Suisse. Et ce ne sera pas le 31 mars comme attendu, mais une semaine plus tôt: le 24 mars. La plate-forme de streaming de Disney a par la même occasion dévoilé ses tarifs: 9,90 fr. par mois ou 99 fr. par année. Il n'y a pour l'instant pas de détails sur l'offre (nombre d'écrans, qualité). Mais ce qui fâche, c'est que Disney+ semble vouloir s'implanter avec une méconnaissance de notre marché. En effet, le site preview.disneyplus.com/ch est uniquement en allemand et il n'est pas possible de changer la région «Schweiz» en «Suisse» ou en «Svizzera».

C'est une plate-forme de streaming sur laquelle il faut désormais compter. Lancée le 1er novembre 2019, Apple TV+ a déjà vu l'une de ses séries, «The Morning Show», nommée aux plus belles récompenses – avec, dimanche, le triomphe de Jennifer Aniston aux SAG dans la catégorie meilleure actrice dans une série télévisée dramatique. De plus, Apple n'hésite pas à dépenser des fortunes pour ses nouveautés, jusqu'à 15 millions de dollars par épisode!

Dès lors, l'annonce dimanche, lors du Television Critics Association Winter Press Tour, des nouvelles séries qui verront le jour dans les prochains mois était forcément scrutée. Présentation.

«Mythic Quest: Raven’s Banquet» (7 février)

Une comédie loufoque se déroulant dans l'univers d'un studio de développement de jeux vidéo, avec notamment Danny Pudi (Abed dans la série «Community»). La saison 1, composée de 9 épisodes de trente minutes, sera diffusée en intégralité à partir du vendredi 7 février. Une saison 2 a déjà été commandée.

«Amazing Stories» (6 mars)

Une série anthologique de cinq épisodes racontant des histoires fantastiques. Ou le reboot de la série culte des années 1980. Produite par Steven Spielberg, évidemment. Une seule image a pour l'instant été dévoilée.

«Home Before Dark» (3 avril)

Hilde Lysiak, une jeune fille de Brooklyn, déménage dans un petite ville d'où son père est originaire. Là-bas, elle va déterrer une vieille affaire de meurtre, à la recherche de la vérité... Inspiré d'une histoire vraie. Dans le rôle du papa, on reconnaîtra Jim Sturgess. Déjà renouvelée pour une saison 2, la série sera disponible à partir du vendredi 3 avril, avec trois épisodes dès le jour du lancement.

«Defending Jacob» (24 avril)

Le fils d'un procureur du district de Boston est accusé d'avoir tué un camarade de classe. Alors qu'il tente d'innocenter son garçon, le procureur découvre certains secrets sur lui... C'est l'acteur Chris Evans qui se retrouve à jouer le papa partagé entre son devoir de faire respecter la justice et son amour inconditionnel pour son enfant. Les trois premiers épisodes seront diffusés le vendredi 24 avril, les cinq suivants de manière hebdomadaire.

«Trying» (1er mai)

Première comédie britannique d'Apple, «Trying» raconte l'histoire d'un couple qui ne parvient pas à avoir un bébé. Avec Rafe Spall («La guerre des mondes») et Esther Smith. La saison 1 est composée de 8 épisodes de trente minutes.

Et encore...

Apple a aussi annoncé l'arrivée de «The Banker» (20 mars), son tout premier film. Anthony Mackie, Samuel L. Jackson, Nia Long et Nicholas Hoult sont au casting; le court-métrage animé «Here We Are: Notes for Living on Planet Earth» (17 avril) racontera l'histoire d'un enfant précoce de 7 ans qui découvre les merveilles de la Terre dans un musée. Avec la voix de Meryl Streep; Spike Jonze présentera son documentaire «Beastie Boys Story» (24 avril) sur le célèbre groupe de hip-hop américain; et enfin la série animée musicale «Central Park» (début de l'été) se concentrera sur une famille de gardiens qui vit et travaille à Central Park.

Laurent Flückiger