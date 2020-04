Le constat pourrait être amer pour Cyril Hanouna, mais il n’en est apparemment rien. Son émission «Touche Pas à Mon Poste!» perd des téléspectateurs depuis la saison dernière, avec une moyenne de 931'000 fidèles d’après Médiamétrie. Une chute qui a continué cette saison (826'000 téléspectateurs en moyenne) et qui s’est accentuée avec le confinement.

En effet, alors qu’on pourrait croire que les Français, étant chez eux, seraient plus nombreux devant C8, c’est le contraire: Cyril Hanouna ne fédère plus que 799'000 fidèles. En comparaison, les deux émissions concurrentes, «Quotidien» sur TMC et «C à Vous» sur France 5, ont réalisé des pics d’audience, comme le rappelle «Ouest-France»: le 25 mars pour le talk-show de Yann Barthès avec 2,2 millions de téléspectateurs, et pour celui d’Anne-Elizabeth Lemoine avec 2,1 millions. Soit plus d'un million de téléspectateurs d'écart avec Cyril Hanouna.

«Une des seules chaînes qui va être rentable, c’est C8»

Seulement, à en croire l'animateur de C8, tout cela ne vaut rien. «En ce moment, les chaînes s’en foutent des audiences parce qu’il n’y a pas de rentrées publicitaires. Vous pouvez faire 8, 15 ou 20 millions de téléspectateurs, quoi qu’il arrive, vous ne gagnerez pas plus d’argent», a-t-il lancé mardi dans son émission «Ce soir chez Baba». Et d’ajouter: «A priori, une des seules chaînes qui va être rentable en mars et avril, c’est C8. Parce que nous faisons les efforts nécessaires pour faire des émissions beaucoup moins chères.»

Il semble néanmoins que les téléspectateurs soient en demande d’émissions de qualité autre que «Ce soir chez Baba», comme le montrent les courbes d’audience. Reste à savoir comment Cyril Hanouna compte remonter son audimat une fois le déconfinement un peu plus engagé, ou faire de la télé avec encore moins de dépenses. Réponse en septembre, peut-être.

Cover Media