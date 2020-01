C'est au détour d'une confidence d'un acteur friand d'anecdotes qu'a été révélé l'inrévélable, rapporte Forbes.com: ce qu'il en a coûté pour donner vie à Bébé Yoda, la marionnette qui vole la vedette au Mandalorian dans la série Disney éponyme. Bientôt sur nos écrans suisses à en croire de sérieux indices.

Comme il est trognon!

C'est Adam Pally qui a craché l'info le sourire aux lèvres. L'acteur, certes pas le plus connu du monde, a fait une courte apparition dans l'épisode final de la première saison, dans le rôle d'un stormtrooper sur sa mototrooper. On ne révèle rien d'essentiel en affirmant que l'enfant chou avec de grandes oreilles est en difficulté puisque emprisonné dans un sac intercepté par le méchant soldat. Sac qu'il a légèrement tendance à prendre pour un punching-ball à chaque fois que Bébé Yoda bouge un peu trop.

Sous le casque de l'un de ces deux stormtroopers se cache l'acteur Adam Pally, sauras-tu, ami lecteur, le retrouver?

Dans une interview, Pally a donc déclaré «Je me souviens de la première prise et de mon premier coup contre le sac. J'ai entendu "couper" et Jon (Favreau, le timonier de la série, ndlr), qui supervisait la scène sur un moniteur depuis son bureau, en est sorti et m'a dit "Je veux juste vous faire savoir que ceci est le héros et qu'il coûte quelque 5 millions de dollars, vous devez le frapper mais il me semble important que vous sachiez cela".»

Et voilà, maintenant on sait ce qu'il en coûte d'animer à l'ancienne une poupée bardée d'«animatronics» plutôt que de recourir à de vulgaires effets spéciaux numériques. Mais compte tenu de la popularité immédiate et explosive du petit personnage, on peut estimer que, malgré ce prix exorbitant, Disney a fait une bonne affaire.

Pour replacer les choses dans leur contexte, il est couramment estimé qu'un épisode de «The Mandalorian» est budgété à 15 millions de dollars ce qui porte la saison de huit épisodes à 120 millions. Autrement dit, le coût de Bébé Yoda représente moins de 5% du budget total.

Magique.

