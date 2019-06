C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Après avoir rebooté «Hawaï Police d'État» («Hawaii Five-O») et «MacGyver», la chaîne CBS a lancé une nouvelle version de «Magnum», arrivée jeudi 20 juin dans les grilles de RST Un. Avec une recette ultraclassique: notre détective est désormais latino et rasé de près (Jay Hernandez) et Higgins est une femme (Perdita Weeks). Enfin, une soupe, ça a besoin de sel. Et cette série en manque cruellement.

Qu'importe: les acteurs ont l'air de bien s'amuser, comme on a pu le constater il y a deux semaines au Festival de Télévision de Monte-Carlo. Et certains téléspectateurs devraient trouver ce «Magnum P.I.» joli à regarder et tout à fait divertissant. En tout cas suffisamment pour que la chaîne commande une saison 2. Rencontre avec Jay Hernandez, Perdita Weeks et Stephen Hill.

«Magnum P.I.», c'est des paysages magnifiques, des voitures de sport et être autorisé à porter des chemises hawaïennes. On parie que vous n'avez pas hésité longtemps avant d'accepter de jouer dans la série!

Jay Hernandez: Si, j'étais très réticent! Non, ce n'est pas vrai. Mais Magnum est un personnage iconique et au départ je n'étais pas sûr que c'était quelque chose qui allait fonctionner. Parce que certaines personnes sont littéralement amoureuses du Magnum que jouait Tom Selleck. Je savais que ça serait difficile de les convaincre. Mais je pense qu'on a réussi, on a trouvé notre public, nous prenons beaucoup de plaisir et nous sommes ici à Monaco pour en parler. Alors, je ne peux pas me plaindre. Espérons que ça continue.

Qu'est-ce que vous connaissiez de la série originale avant de faire partie de ce reboot?

Perdita Weeks: Je dois admettre que je n'avais jamais vu «Magnum». Je suis trop jeune, désolé! (Ndlr.: Elle avait 3 ans quand la série s'est terminée en 1988.) Maintenant c'est fait et je peux dire que c'est une bonne série.

Stephen Hill: Je savais que le personnage que je joue, Theorore Calvin, était une sorte de superhéros noir pour la télévision. Pour moi décrocher un rôle où je pilote un hélicoptère, où je sauve la situation un tas de fois et où je suis un gentil, c'était génial.

Magnum P.I. est donc tournée à Hawaï. Pouvez-vous nous décrire une journée de tournage type?

J. H.: C'est une longue journée avec beaucoup d'action. C'est fun! Parfois, nous allons à l'océan, parfois dans la jungle. Mais je dois avouer que j'avais un peu peur au début. Hawaï est une île et moi j'ai grandi dans une grande ville (ndlr.: Los Angeles). Mais il y a beaucoup de choses qui s'y passent.

P.W.: Pour moi, ça commence plus tôt parce que je suis une fille. Le maquillage est plus long.

S. H.: Ce n'est pas aussi long pour moi que pour eux. Mais je m'éclate toute la journée. Je vis un rêve. Oh! Et je ne travaille que trois jours par semaine. (Rire général.)

Parlons de la célèbre moustache de Magnum. Jay, vous n'en portez pas dans cette version. Est-ce votre choix ou celui de la production?

P. W.: Il n'a pas assez de poils, tout simplement!

J. H.: Je te monterai des photos, Perdita! C'est une décision commune. Tout le monde était d'accord que Magnum n'aurait pas de moustache. Peter Lenkov, qui a développé le reboot, nous a raconté que c'était Tom Selleck qui avait décidé d'en porter une, c'était l'une des choses qu'il avait amenées au personnage. Nous voulions avoir notre propre version de Magnum. En plus, c'est une époque différente.

Higgins est désormais Juliet Higgins. D'autres séries ont eu la même idée de remplacer un homme par une femme: «Elementary» avec Watson, «MacGyver» avec Peter Thronton. Est-ce que ça découle du mouvement #MeToo?

P. W.: Je pense que c'est juste le truc qu'il manquait dans la série originale. Il fallait un personnage féminin fort.

S. H.: À l'époque, les femmes étaient davantage vues comme des objets.

P. W.: Oui. Elles se promenaient juste en bikini. Alors qu'il n'y a aucun bikini dans notre série, c'est extraordinaire.

J. H.: Je crois aussi que c'était un des points majeurs que la production voulait mettre en avant pour différencier les deux séries. Il y a une dynamique entre Magnum et Higgins qu'il n'y avait pas avant.

S. H.: On va également à l'encontre des stéréotypes. Si vous nous regardez nous trois, vous vous dites que traditionnellement le grand Noir est celui qui va se battre le plus. Mais en fait c'est Higgins qui se bat plus que tous les autres. Moi, c'était une seule fois! (Rires.)

Peut-on espérer un crossover entre «Magnum P.I.» et «Hawai Five-O»?

S. H.: Oui, ça devrait arriver. C'est bizarre, nous travaillons sur la même île mais nous ne nous croisons jamais.

Si vous pouviez choisir une série culte qui mériterait un reboot, ça serait laquelle?

J.H.: Je ferais un reboot comique de «Tchernobyl». (Rires.)

S. H.: «Sanford And Son».

P. W.: «Only Fools and Horses». Mais qu'avec des femmes!

