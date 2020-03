Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a été clair avec Canal+: la chaîne doit repasser en crypté au plus tard le 31 mars. Lundi, le groupe a décidé de participer au divertissement des Français qui doivent rester à domicile en diffusant en clair pour tous les abonnés possédant une box Internet jusqu’au 15 avril. Il ouvre aussi à ses abonnés l’accès à toutes ses chaînes Cinéma, Séries, Jeunesse et Documentaires. Un geste que n'a pas apprécié le CSA, comme l'informe la revue «La Correspondance de la Presse» sur Twitter.

«L’opération que Canal+ a lancé ne peut que être limitée dans la durée car elle est de nature à altérer l’équilibre entre les chaînes payantes et les chaînes gratuites. Elle est de nature à remettre en cause la chronologie des médias et elle pose des questions vis-à-vis des autres diffuseurs et des ayants droit. Le CSA est aussi là pour rappeler aux acteurs qu’il y a une règle d’ensemble qu’il faut veiller à respecter même si nous faisons preuve de compréhension», peut-on lire.

Principe du droit d'auteur pas respecté

Jeudi, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques a déjà exprimé sa colère sur le site web Next Inpact. «Canal+ a signé des contrats avec les producteurs pour une diffusion cryptée, ces mêmes producteurs pour une partie d’entre eux ont même cédé des exclusivités de diffusion à des chaînes en clair comme TF1, M6 et d’autres, a dénoncé son directeur, Pascal Rogard. Le fait de diffuser en clair ces films ne respecte donc pas le principe du droit d’auteur alors que Canal+ depuis un an ne cesse de prétendre qu’il veut être le champion de la lutte contre la piraterie. En matière de management, c’est l’exemplarité qui compte.»

L. F.