Antony Trice avait interprété lors de son audition à l'aveugle de «The Voice» «Casting» de Christophe Maé. Un moment fort en émotion. Si fort, que la production avait choisi de diffuser son passage comme teaser pour la 9e saison du show. La vidéo a fait un énorme buzz et compte plus de 7,6 millions de vues aujourd'hui.

Interrogé à ce sujet quelques jours plus tard, Christophe Maé avait confié: «Plein de potes m'ont appelé et m'ont dit: «Regarde, il se passe quelque chose avec une de tes chansons, c'est un truc de fou.» Il était huit heures du matin quand je l'ai écouté et j'ai été saisi... forcément. J'ai été ému aux larmes, surtout quand on découvre toute l'histoire.» Il termine son interview en expliquant n'avoir jamais ressenti cela avec une reprise et qu'il espère croiser un jour le chemin de ce garçon.

«Ce serait un honneur»

Une date semble enfin avoir été trouvée! Lors d'un entretien à Bernard Montiel sur RFM, l'interprète de «On s'attache» a à nouveau parler d'Antony Trice. Cette fois-ci, les deux ont même échangé quelques mots par téléphone avec une surprise à la clé. «Tu es où en Suisse? A Genève?», a demandé le chanteur au Vaudois de 24 ans avant de continuer «Je passe à l'Arena en mars. Tu es le bienvenu et puis tu viens chanter avec moi.» Avec un petit rire, le Suisse lui a répondu: «Avec plaisir. Ce serait un honneur. Wow! Merci beaucoup beaucoup beaucoup.»

