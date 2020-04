Claire Danes a dit adieu à Carrie Mathison, son personnage de «Homeland», alors que le dernier épisode a été diffusé ce dimanche 26 avril. Dans une interview pour «The Guardian», l'actrice est revenue sur les huit saisons de la série, devenue culte, insistant sur la qualité de l'écriture du programme, et en particulier de son personnage principal.

«Oh mon Dieu, je l'aime tellement. C'était génial de jouer la personne la plus intelligente de la pièce, quelqu'un de tellement audacieux, une personne ambitieuse, et tellement forte. Elle ne me quittera jamais vraiment», a-t-elle expliqué.

«Je sortais de la vingtaine»

Dans une autre interview, pour CBS cette fois, la comédienne de 41 ans a révélé que le rôle était un rêve devenu réalité pour elle. « C'était génial pour moi en tant qu'actrice. Parce que je sortais de la vingtaine, où je jouais des ingénues ou des personnages définis par leurs expériences romantiques, ou par un homme!» a expliqué Claire Danes, devenue star grâce au film de Baz Luhrmann «Romeo + Juliet» (1996).

Cover Media