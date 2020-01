Simple souvenir? Ou énième coup de buzz préparant le retour de «Friends» à l'écran? Le 15 octobre 2019, Jennifer Aniston «cassait» Internet en se photographiant avec ses comparses pour sa première publication sur Instagram. Cette fois, c'est Courteney Cox qui met le réseau social en émoi avec un cliché vieux de seize ans.

Le 23 janvier, l'interprète de Monica a dévoilé une photo inédite des six acteurs de la série mangeant tous ensemble, le soir du dernier tournage de l'ultime épisode de «Friends». «Le dernier repas avant d'enregistrer «Ceux qui s'en allaient» le 23 janvier 2004. #tbt #friends», a-t-elle écrit seize ans plus tard, jour pour jour. Elle a également publié la première page du tout dernier scénario.

Réactions de Jennifer Aniston et Lisa Kudrow

Le post a fait plus de 2,6 millions de «j'aime» et plusieurs dizaines de milliers de commentaires, dont ceux de ses anciennes partenaires de série, Jennifer Aniston et Lisa Kudrow – la première a répondu avec des smileys qui pleurent, la seconde avec des cœurs et un donut.

Ce n'est pas la première fois que Courteney Cox donne à voir ce genre de trésor à ses abonnés. En mai 2019, elle avait partagé une photo des acteurs en voyage à Las Vegas avant la première diffusion de la série. «Celui où nous six allions à Vegas et personne ne savait encore qu'on était F.R.I.E.N.D.S», écrivait-elle.

L. F.